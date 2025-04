Anche Cindy Lauper nella Rock and Roll Hall of Fame 2025 l’unica donna tra i vincitori

Rock, il museo della Rock and Roll Hall of Fame, a Cleveland, in Ohio. È il luogo che commemora le più graffianti voci di tutti i tempi, le Rockstar che si sono trasformate in leggenda. Nel 2025, a essere chiamati a far parte dell'Olimpo della musica sono 7 musicisti, provenienti da epoche, mondi e stili diversissimi. Tra loro, un'unica donna, la mitica Cindy Lauper, quella del "girls just wanna have fun" e magari Anche una stella con il loro nome.Cindy Lauper, unica donna nella Rock and Roll Hall of FameL'8 novembre 2025, presso il Peacock Theater di Los Angeles, verranno consegnati i riconoscimenti tra i più prestigiosi nel panorama musicale mondiale: quelli che sanciscono i migliori performer del Rock.

Rock And Roll Hall Of Fame 2025: The White Stripes, Cyndi Lauper, Soundgarden tra i nuovi nomi - Rock And Roll Hall Of Fame: è stata resa nota la lista dei nomi degli artisti entreranno a far parte ricevendo l’importante onorificenza per il 2025. Al termine dell’ultima puntata di American Idol, dove sono stati rivelati i primi nomi al pubblico, The Rock Hall ha pubblicato sui social la lista completa. The White Stripes, Cyndi Lauper, Soundgarden sono alcuni degli artisti che saranno introdotti. 🔗metropolitanmagazine.it

Rock & Roll Hall of Fame 2025: dentro White Stripes e Cyndi Lauper, fuori gli Oasis - Svelata ufficialmente la classe 2025 della Rock & Roll Hall of Fame, che da quasi 40 anni – la prima edizione risale al 1986 – celebra le eccellenze musicali di tutto il mondo. Fra le new entry spiccano indubbiamente The White Stripes, Joe Cocker e Cyndi Lauper, assieme ai Soundgarden, al duo hip-hop degli Outkast e al King of Twist Chubby Checker. Non mancheranno le polemiche tuttavia per alcune esclusioni piuttosto clamorose, tra cui quella degli Oasis, pronti a tornare live in estate, e di Mariah Carey, la regina del Natale con la sua intramontabile All I Want for Christmas Is You. 🔗lettera43.it

Dai Rolling Stones ai Guns N’ Roses: a Firenze i capolavori del rock in chiave sinfonica - Firenze, 13 febbraio 2025 - Rolling Stones e Guns N’ Roses, Led Zeppelin, AC/DC… Mostri sacri del rock che hanno entusiasmato generazioni e generazioni, sfornando musiche destinate all’immortalità. Pietre miliari che rivivono in chiave sinfonica nello spettacolo “Rock At The Opera”, in scena venerdì 14 e sabato 15 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. In “Rock At The Opera” la potenza delle canzoni originali si combina con il suono maestoso di una compagine orchestrale. 🔗lanazione.it

Rock and Roll Hall of Fame: dentro Soundgarden, White Stripes e Cyndi Lauper. Ecco tutti i nomi! - Sono insondabili le logiche che governano la misteriosa Rock and Roll Hall of Fame. Fatto sta che la celebre istituzione di Cleveland, considerata la "casa" .. 🔗ondarock.it

Rock & Roll Hall of Fame 2025: dentro White Stripes e Cyndi Lauper, fuori gli Oasis - Annunciata la Rock & Roll Hall of Fame 2025: ci sono Joe Cocker, Soundgarden e Cyndi Lauper. Esclusi a sorpresa Oasis e Mariah Carey. 🔗lettera43.it

Cindy Lauper, Chubby Checker among Rock and Roll Hall of Fame inductees - Cyndi Lauper, Joe Cocker, Chubby Checker and 1970s “quintessential supergroup” Bad Company are among this year’s Rock & Roll Hall of Fame inductees, the institution announced Sunday. 🔗nydailynews.com