Ilnapolista.it - Ancelotti non allenerà il Brasile. Sta valutando un’offerta da 50 milioni l’anno dall’Arabia Saudita

Carloè volato fino a Londra per non firmare il contratto per allenare la nazionale brasiliana. In questo periodo si chiama “fumata nera”. Secondo Marca “gli agenti che si occupano dell’operazione si aspettavano la firma dell’allenatore del Real Madrid, maha dichiarato che alla fine non accetterà la proposta. Ha contattato personalmente il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, per esprimere la sua gratitudine per l’interesse dimostrato”. Per Marca e altri giornali spagnoli“staimportante da parte dell’Arabia”: si parla di 50.Sono nati un po’ di problemi tecnici, anche se era ormai fatta: mancava solo la firma, appunto. “L’allenatore ha innanzitutto informato gli agenti della CBF che non sarebbe potuto partire a giugno, come previsto dalla Cbf, e che sarebbe potuto partire ad agosto, con grande sorpresa dei vertici della federazione brasiliana, dato che tutto era stato concordato in precedenza. 🔗 Ilnapolista.it