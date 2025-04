Ancelotti clamoroso dietrofront | niente Brasile c’è un’offerta faraonica

Ancelotti e la Seleção brasiliana si è trasformata in una vera e propria telenovela. Ogni giorno un nuovo episodio, ogni episodio un colpo di scena. E proprio quando sembrava che l’allenatore italiano fosse ormai destinato alla panchina brasiliana, ecco arrivare un nuovo dietrofront.Colpo di scena: la firma che non arrivaIl matrimonio tra Carletto e la Verdeoro era dato per certo, mancava solo la firma. Ma proprio in dirittura d’arrivo, tutto è saltato ancora una volta. Lunedì, Ancelotti era a Londra, pronto a firmare il contratto da nuovo commissario tecnico del Brasile, almeno secondo fonti brasiliane. Ma martedì la situazione è cambiata radicalmente.Non è arrivata nessuna firma, ma una telefonata al presidente della CBF Ednaldo Rodrigues: grazie per la fiducia, ma non se ne fa nulla. 🔗 Thesocialpost.it - Ancelotti, clamoroso dietrofront: niente Brasile, c’è un’offerta faraonica La storia tra Carloe la Seleção brasiliana si è trasformata in una vera e propria telenovela. Ogni giorno un nuovo episodio, ogni episodio un colpo di scena. E proprio quando sembrava che l’allenatore italiano fosse ormai destinato alla panchina brasiliana, ecco arrivare un nuovo.Colpo di scena: la firma che non arrivaIl matrimonio tra Carletto e la Verdeoro era dato per certo, mancava solo la firma. Ma proprio in dirittura d’arrivo, tutto è saltato ancora una volta. Lunedì,era a Londra, pronto a firmare il contratto da nuovo commissario tecnico del, almeno secondo fonti brasiliane. Ma martedì la situazione è cambiata radicalmente.Non è arrivata nessuna firma, ma una telefonata al presidente della CBF Ednaldo Rodrigues: grazie per la fiducia, ma non se ne fa nulla. 🔗 Thesocialpost.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Futuro Ancelotti, clamoroso dietrofront con il Brasile: spunta la nuova pista a sorpresa - Clamoroso colpo di scena nella trattativa tra la Federazione Brasiliana e Ancelotti: dopo il dietrofront spunta la nuova pista a sorpresa. Cambia il futuro di Carlo Ancelotti. Negli ultimi giorni sembrava infatti ormai definito il suo accordo con la Federazione Brasiliana per diventare il nuovo allenatore della nazionale verdeoro. Il tecnico del Real Madrid era volato ieri a Londra per formalizzare il tutto ma la firma sul contratto non è arrivata. 🔗rompipallone.it

Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l'accordo per Ancelotti ct del Brasile - Fulmine a ciel sereno. Sembrava fatta per Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile, ma il Real Madrid rischia di far saltare l`accordo. Secondo Re... 🔗calciomercato.com

Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l’accordo per Ancelotti ct del Brasile | Primapagina - 2025-04-29 23:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l’accordo per Ancelotti ct del Brasile | Primapagina | Calciomercato.com Home Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l’accordo per Ancelotti ct del ... 🔗justcalcio.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caos Ancelotti, clamoroso dietrofront! Il Brasile salta, spuntano fior di milioni…; Ancelotti, clamoroso dietrofront: non allenerà il Brasile. Maxi offerta dall’Arabia; Ancelotti, clamoroso dietrofront: cosa succede proprio adesso; Ancelotti e il Brasile, il clamoroso dietrofront: saltato l’accordo verbale, spunta l’Arabia Saudita. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pagina 2 | Caos Ancelotti, clamoroso dietrofront! Il Brasile salta, spuntano fior di milioni… - Le ultime sul futuro dell'allenatore del Real Madrid, con una nuova inaspettata ipotesi per la prossima stagione ... 🔗tuttosport.com

Caos Ancelotti, clamoroso dietrofront! Il Brasile salta, spuntano fior di milioni… - Le ultime sul futuro dell'allenatore del Real Madrid, con una nuova inaspettata ipotesi per la prossima stagione ... 🔗tuttosport.com

Ancelotti, clamoroso dietrofront: non allenerà il Brasile. Maxi offerta dall’Arabia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com