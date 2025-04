Ancelotti-Brasile trattativa quasi sfumata | il Real non lo libera e spunta l’Arabia

Ancelotti e la Federcalcio brasiliana ha subito una brusca frenata. L’incontro decisivo a Londra con gli emissari della CBF doveva sancire la firma, ma il tecnico emiliano avrebbe declinato la proposta. Secondo quanto trapela dalla stampa spagnola, Ancelotti non sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile. Almeno non per ora.Nodi economici e tempistiche: il Real fa muroA ostacolare l’intesa sono stati diversi fattori, a partire dalla tempistica: la CBF avrebbe voluto Ancelotti in panchina già a giugno, per le qualificazioni al Mondiale. Ma il tecnico non potrebbe liberarsi prima di agosto, visto l’impegno con il Real Madrid, destinato a prolungarsi almeno fino al Mondiale per Club. Il contratto con i blancos scade nel 2026 e, per lasciarlo partire prima, Ancelotti avrebbe chiesto un indennizzo di 4 milioni di euro che il club madrileno ha rifiutato. 🔗 Laprimapagina.it - Ancelotti-Brasile, trattativa (quasi) sfumata: il Real non lo libera e spunta l’Arabia Sembrava fatta, ma l’accordo tra Carloe la Federcalcio brasiliana ha subito una brusca frenata. L’incontro decisivo a Londra con gli emissari della CBF doveva sancire la firma, ma il tecnico emiliano avrebbe declinato la proposta. Secondo quanto trapela dalla stampa spagnola,non sarà il nuovo commissario tecnico del. Almeno non per ora.Nodi economici e tempistiche: ilfa muroA ostacolare l’intesa sono stati diversi fattori, a partire dalla tempistica: la CBF avrebbe volutoin panchina già a giugno, per le qualificazioni al Mondiale. Ma il tecnico non potrebbersi prima di agosto, visto l’impegno con ilMadrid, destinato a prolungarsi almeno fino al Mondiale per Club. Il contratto con i blancos scade nel 2026 e, per lasciarlo partire prima,avrebbe chiesto un indennizzo di 4 milioni di euro che il club madrileno ha rifiutato. 🔗 Laprimapagina.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Fronte terzo medico di famiglia. Sfumata anche la seconda trattativa - E’ ancora avvolta in una bolla fumosa la situazione del terzo medico di famiglia a Pomarance: il posto resta vacante, dato che il medico che inizialmente aveva dato disponibilità, ha immeditamente fatto retromarcia. Idem per un medico di Napoli: la trattativa in questo caso è sfumata. Per salvaguardare il servizio, la via maestra, provvisoria, punta a rafforzare la guardia medica. Un passo indietro: a seguito del pensionamento di un medico di medicina generale del distretto di Pomarance, l’azienda asl Toscana Nord Ovest ha prontamente emesso un bando per la copertura provvisoria del posto ... 🔗lanazione.it

Milan, Champions quasi sfumata - Il 2-2 di ieri sera ha rimarcato diversi problemi già noti al pubblico milanista. Le lacune difensive che hanno portato ai due gol viola dopo appena 11 minuti sono imperdonabili. La velocità del raddoppio viola ha evidenziato anche una mancanza di impatto istantaneo nella partita, i rossoneri sono scesi in campo solo 45 minuti. Il pareggio con la Fiorentina ha reso il sogno Champions quasi sfumato, aspettando un gli esiti dei tre scontri diretti tra oggi e domani delle altre contendenti, la strada per il Milan diventa pendenza alpina. 🔗dailymilan.it

La rinascita del Livorno, vicino al ritorno tra i pro: da Lucarelli e Protti a Dionisi e una Serie D (quasi) immacolata - C`è stato un tempo, ormai circa vent`anni fa, in cui il Livorno era una squadra di metà classifica in Serie A, e grazie al caos di Calciopoli... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Ancelotti-Brasile, si complica la trattativa: residenza, Mondiale per club e processo gli ostacoli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ancelotti-Brasile, si complica la trattativa: residenza, Mondiale per club e processo gli ostacoli - Ieri il vertice a Londra tra gli emissari della Cbf, la Federcalcio brasiliana, e Carlo Ancelotti. L'accordo sembrava imminente ma c'è una brusca frenata. La Seleçao contatta Jorge Jesus e per il tecn ... 🔗msn.com