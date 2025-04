Amici a quattro zampe alla Porada Il grande raduno dei bulldog inglesi

bulldog inglesi riuniti in un unico luogo sembra qualcosa di bizzarro e improbabile nella realtà. Ebbene esiste un evento che prevede proprio questo e si terrà a Seregno domenica presso l’area cani del parco 2 Giugno alla Porada.Si tratta di una giornata dedicata ai bulldog e agli appassionati di questa razza. L’ingresso all’evento, organizzato dal Cabi, ovvero il club amatori bulldog inglese, sarà gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno godersi una giornata circondati da questi simpatici cani. Il Cabi è un gruppo fondato dal giornalista Matteo Gavioli e conta oltre 26mila seguaci su Facebook e oltre 20mila su Instagram. Sono tutti amanti dei bulldog inglesi o “bulli“, come li hanno soprannominati. Proprio questa razza riscontra tantissimo successo anche tra gli sportivi come Lewis Hamilton, Federico Bernardeschi, David Beckham e Zlatan Ibrahimovic oltre che tra le stelle dello spettacolo come Ozzy Osbourne, Adele, Ashton Kutcher e Adam Sandler. 🔗 Ilgiorno.it - Amici a quattro zampe alla Porada. Il grande raduno dei bulldog inglesi Immaginare tantissimi esemplari diriuniti in un unico luogo sembra qualcosa di bizzarro e improbabile nella realtà. Ebbene esiste un evento che prevede proprio questo e si terrà a Seregno domenica presso l’area cani del parco 2 Giugno.Si tratta di una giornata dedicata aie agli appassionati di questa razza. L’ingresso all’evento, organizzato dal Cabi, ovvero il club amatoriinglese, sarà gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno godersi una giornata circondati da questi simpatici cani. Il Cabi è un gruppo fondato dal giornalista Matteo Gavioli e conta oltre 26mila seguaci su Facebook e oltre 20mila su Instagram. Sono tutti amanti deio “bulli“, come li hanno soprannominati. Proprio questa razza riscontra tantissimo successo anche tra gli sportivi come Lewis Hamilton, Federico Bernardeschi, David Beckham e Zlatan Ibrahimovic oltre che tra le stelle dello spettacolo come Ozzy Osbourne, Adele, Ashton Kutcher e Adam Sandler. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festa all’insegna degli amici a quattro zampe, successo per la CorriDog - Foto e video - LA MANIFESTAZIONE. Passione per gli animali - in primis i cani - e attenzione alla solidarietà. In tanti alla CorriDog per celebrare la ventesima Giornata Nazionale del Cane Guida. 🔗ecodibergamo.it

Torna il Bonus Animali: fino a 300 euro per la cura dei propri amici a quattro zampe - Torna anche nel 2025 il Bonus Animali d’affezione del Comune di Pisa, destinato alle famiglie in condizioni di bisogno e finalizzato a ridurre le spese veterinarie per il mantenimento e la salute degli animali di affezione. La misura, sulla quale sono stati messi a disposizione 20mila euro, è... 🔗pisatoday.it

Amici a quattro zampe: come gestire la convivenza con i cani in casa dell'amica - Cara Caterina, ho un’amica carissima che spesso e volentieri ci invita a pranzo e sia io sia mio marito non ci andiamo tanto volentieri perché hanno due grossi cani. La nostra visione è diversa, per lei è normale accarezzarli e dare loro bacini anche mentre cucina, e avere peli sparsi per casa. Quando andiamo da loro lasciano i cani fuori casa in giardino ma noi torniamo a casa con gli abiti pieni di peli. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Amici a quattro zampe alla Porada. Il grande raduno dei bulldog inglesi; A Seregno sarà un'invasione di bulli: tutto pronto per il Bulldog Day; Torna il più grande raduno nazionale di bulldog inglesi domenica 4 maggio a Seregno; L'area cani con il percorso di agility e lo spazio riservato ai cani di piccola taglia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Amici a quattro zampe alla Porada. Il grande raduno dei bulldog inglesi - Immaginare tantissimi esemplari di bulldog inglesi riuniti in un unico luogo sembra qualcosa di bizzarro e improbabile nella realtà. Ebbene esiste un evento che prevede proprio questo e si terrà a ... 🔗ilgiorno.it

Letture a quattro zampe con il progetto "R.e.a.d. Dog" - Letture a quattro zampe con il progetto "R.e.a.d. Dog". Lo ha illustrato l'assessore alla Cultura Milena Magnani. 🔗primamilanoovest.it

Pet-friendly: dove andare in vacanza con gli amici a quattro zampe - Vacanze pasquali e ponti primaverili, sì, ma programmati su misura di amico a quattro zampe e padrone. “Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato” sosteneva Arthur ... 🔗msn.com