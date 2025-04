Amici 24 Emanuel Lo rifiuta il guanto di sfida della prof Celentano | “È una presa in giro per Francesco”

Amici 24, in vista della settima puntata del Serale, la prof Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Francesco: una coreografia di latinoamericano. Se il ballerino sarebbe stato anche disposto ad accettarlo, il suo prof Emanuel Lo è stato categorico: "Ti sta prendendo in giro, non aveva niente da fare e ha deciso di mandarti un guanto". 🔗 Nella scuola di24, in vistasettima puntata del Serale, laha lanciato undia Francesco: una coreografia di latinoamericano. Se il ballerino sarebbe stato anche disposto ad accettarlo, il suoLo è stato categorico: "Ti sta prendendo in, non aveva niente da fare e ha deciso di mandarti un". 🔗 Fanpage.it

