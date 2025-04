Amianto pubblicato avviso da 14 milioni per finanziare rimozione e smaltimento

pubblicato dalla Regione un avviso per l'attribuzione di un contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento dell'Amianto presente nelle abitazioni siciliane. A farlo è l'assessorato dell'Energia, le risorse ammontano a 1,4 milioni e provengono dal fondo di coesione.Le domande. 🔗 Agrigentonotizie.it - Amianto, pubblicato avviso da 1,4 milioni per finanziare rimozione e smaltimento dalla Regione unper l'attribuzione di un contributo a fondo perduto per lae lo smaltimento dell'presente nelle abitazioni siciliane. A farlo è l'assessorato dell'Energia, le risorse ammontano a 1,4e provengono dal fondo di coesione.Le domande. 🔗 Agrigentonotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Grottaferrata, il piano regolatore prende forma. Pubblicato l’avviso pubblico per le proposte di sviluppo - È stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte operative di sviluppo di rilevante interesse pubblico. Un altro tassello del percorso partecipativo, essenziale per la formazione del nuovo Strumento Urbanistico Generale Comunale (P.U.G.C.) di Grottaferrata. Le proposte potranno essere presentate fino al 30 aprile 2025 entro le ore 12:00. “Si tratta di un momento storico per la nostra città“, dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo. 🔗laspunta.it

"Cercasi locali per il Centro per l'Impiego": pubblicato il secondo avviso sul sito del Comune - Il Comune di Pescara ha pubblicato un secondo avviso per una indagine di mercato finalizzata all’acquisto di una sede da destinare al Centro per l’impiego del capoluogo adriatico, finanziata dalla Regione Abruzzo. Un primo avviso era stato pubblicato nei mesi scorsi, dopo una ricognizione interna... 🔗ilpescara.it

La Metrocity al Salone del libro di Torino: pubblicato avviso - La Città metropolitana di Reggio Calabria sarà nuovamente presente al Salone internazionale del Libro di Torino, previsto dal 15 al 19 maggio 2025. Palazzo Alvaro, sul proprio Albo pretorio ha pubblicato un avviso per verificare l’interesse a partecipare a 5 case editrici e/o associazioni... 🔗reggiotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Amianto, in arrivo 1,4 milioni per la rimozione e lo smaltimento: l’avviso pubblico; Bando INAIL 2024/2025 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Bando Isi 2024: dal 14 aprile via alle domande; Bando ISI 2024: fissata al 14 aprile 2025 la data di apertura. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amianto, l’Assessorato all’Energia pubblica avviso da 1,4 milioni per finanziare rimozione e smaltimento - Un contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente nelle abitazioni siciliane. L’assessorato regionale dell’Energia, attraverso il dipartimento Acqua e rifiuti, ha p ... 🔗msn.com

Amianto, pubblicato avviso da 1,4 milioni per finanziare rimozione e smaltimento - Pubblicato dalla Regione un avviso per l'attribuzione di un contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nelle abitazioni siciliane. A farlo è l'assessorato ... 🔗agrigentonotizie.it