Ambiente Scoccimarro | governo non impugna la legge FVG sulle aree idonee

impugnare la nostra legge a tutela del territorio: la nostra Regione è quindi formalmente la prima ad aver legiferato in maniera equilibrata ed efficace per regolare la diffusione di impianti di energia rinnovabile su terreni di pregio e agricoli, puntando invece su quelle aree degradate o già destinate a questo tipo di produzione ‘industriale'. Ancora una volta viene confermata la visione strategica e sostenibile della nostra Regione”. Così l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, ha voluto sottolineare la notizia relativa la riunione del Consiglio dei Ministri odierna che tra i punti all'ordine del giorno vedeva appunto la valutazione della legge regionale 22025 sulle aree idonee e non idonee. “La nostra legge dava risposta a una sfida complessa: garantire energia pulita e concorrere alla sovranità energetica del nostro Paese, senza compromettere la bellezza, la produttività e l'identità del nostro territorio. 🔗 Iltempo.it - Ambiente Scoccimarro: governo non impugna la legge FVG sulle aree idonee “Il Consiglio dei Ministri ha valuto di nonre la nostraa tutela del territorio: la nostra Regione è quindi formalmente la prima ad aver legiferato in maniera equilibrata ed efficace per regolare la diffusione di impianti di energia rinnovabile su terreni di pregio e agricoli, puntando invece su quelledegradate o già destinate a questo tipo di produzione ‘industriale'. Ancora una volta viene confermata la visione strategica e sostenibile della nostra Regione”. Così l'assessore alla Difesa dell', Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio, ha voluto sottolineare la notizia relativa la riunione del Consiglio dei Ministri odierna che tra i punti all'ordine del giorno vedeva appunto la valutazione dellaregionale 22025e non. “La nostradava risposta a una sfida complessa: garantire energia pulita e concorrere alla sovranità energetica del nostro Paese, senza compromettere la bellezza, la produttività e l'identità del nostro territorio. 🔗 Iltempo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Sostenibilità, Vadalà: “Ambiente e sviluppo al centro dell’agenda di governo” - (Adnkronos) – “Essere arrivati alla terza edizione del Tef significa aver centrato le esigenze e gli obiettivi. Ambiente, sviluppo e sostenibilità sono i temi al centro dell’agenda del governo, insieme alla possibilità di svilupparli in questo laboratorio, che è sicuramente un fattore importante". Così Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche e dei […] L'articolo Sostenibilità, Vadalà: “Ambiente e sviluppo al centro dell’agenda di governo” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Sostenibilità, Vadalà: “Ambiente e sviluppo al centro dell’agenda di governo” - (Adnkronos) – “Essere arrivati alla terza edizione del Tef significa aver centrato le esigenze e gli obiettivi. Ambiente, sviluppo e sostenibilità sono i temi al centro dell’agenda del governo, insieme alla possibilità di svilupparli in questo laboratorio, che è sicuramente un fattore importante". Così Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche e dei […] 🔗periodicodaily.com

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Eventi: Scoccimarro, Giornate Fai valorizzano bellezze Fvg; Impianto fotovoltaico ad Aquileia, il Ministero della Cultura dice no; Fabio Scoccimarro; Opera sul Tagliamento: ok dalla giunta regionale, i lavori nel 2026. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ambiente:Scoccimarro, Regione garante non ideologico della transizione - La sfida è quella di delineare una via efficace e non ideologica per raggiungere ... oggi a Trieste l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro in apertura del workshop "Nuovo ... 🔗ilgazzettino.it

Ambiente:Scoccimarro, Regione garante non ideologico della transizione - La sfida è quella di delineare una via efficace e non ideologica per raggiungere i traguardi ... Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro in apertura del ... 🔗triesteprima.it

Ambiente: Scoccimarro, su Pfas massimo impegno per tutela acqua - In Aula ok unanime a mozioni su monitoraggio e prevenzione delle sostanze inquinanti. In Fvg circoscritte le aree critichePordenone, 17 apr - "La tutela delle risorse idriche è una priorità ... 🔗ilgazzettino.it