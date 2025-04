“Amatevi come in un tango” | il testo inedito di Papa Francesco indirizzato alle giovani coppie

testo inedito di Papa Francesco indirizzato alle giovani coppie, prefazione al libro “Youcat. Amore per sempre”, in cui paragona l'amore al tango argentino: "Un meraviglioso gioco libero tra uomo e donna". 🔗 Ildi, prefazione al libro “Youcat. Amore per sempre”, in cui paragona l'amore al tango argentino: "Un meraviglioso gioco libero tra uomo e donna". 🔗 Fanpage.it

Il testo inedito di Papa Francesco alle coppie: "Credete nella gioia dell'amore" - AGI - L'amore paragonato al tango, il ballo della sua patria, l'Argentina, che Papa Francesco ha confessato di aver "danzato spesso" da giovane. Un "meraviglioso gioco libero tra uomo e donna". Così si apre il testo inedito che il Pontefice ha scritto come prefazione al libro "Youcat. Amore per sempre", pubblicato dalla Youcat Foundation, editrice del Catechismo ufficiale per i giovani della Chiesa cattolica. 🔗agi.it

