Altopascio è inclusivo Tau Calcio e Conad insieme | Oltre ogni barriera

Tremila bambini coinvolti, sei istituti comprensivi interessati e, novità assoluta, "Squadra Tau", una compagine composta esclusivamente da bambini diversamente abili che si allenerà allo stadio, vestirà la stessa maglia della prima squadra (un processo dall'alto valore simbolico) e parteciperà ad un campionato regionale ad hoc. Sono solo alcune delle iniziative nell'ambito dei progetti "Tau per tutti" e "School Tau Project" all'insegna della partecipazione inclusiva e della crescita. Tutto ciò in sinergia con Conad e la sua Fondazione. La presentazione, per il terzo anno consecutivo, in Mediateca, nel centro storico di Altopascio, alla presenza della sindaca, Sara D'Ambrosio; del consigliere regionale Valentina Mercanti, del presidente del Tau Antonello Semplicioni, di Roberto Toni, presidente e socio sul territorio di Conad Nord Ovest; di Maria Cristina Alfieri direttrice della Fondazione Conad ETS; del direttore dell'Istituto Comprensivo Dario Salti, Oltre a dirigenti del club amaranto, assessori, l'ex sindaco Marchetti e molti altri.

Il restyling "inclusivo" dell’area: campi da basket e calcio accessibili - Rifacimento del campetto da calcio, nuovo campo da basket "inclusivo" e con canestro regolabile, rifacimento dei percorsi pedonali, della recinzione, degli arredi e dell’illuminazione: imprese "in campo" dal 3 marzo, al via la riqualificazione dell’area sportiva all’aperto di via Frescobaldi. I lavori sono stati appaltati e dureranno circa quattro mesi: obiettivo, "rendere questo spazio sempre più moderno ma soprattutto più accessibile. 🔗ilgiorno.it

Sasso Marconi: vittoria decisiva per la salvezza contro il Tau Altopascio - La splendida vittoria per 3-0 centrata sul campo della diretta rivale United Riccione (destinata alla retrocessione in Eccellenza) ha rappresentato un autentico toccasana per il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, quando mancano quattro giornate, si trova al decimo posto a quota 35. Visto il grande equilibrio che sta regnando in questo campionato e, soprattutto, la pesante penalizzazione che dovrà quasi certamente scontare lo Zenith Prato (il verdetto della Procura Federale sarà comunicato la prossima settimana), risulta complesso stabilire quanti punti serviranno ancora, a capitan Geroni e ... 🔗sport.quotidiano.net

Serie D, il Tuttocuoio pareggia sul campo del Tau Altopascio, salvezza ad un passo - Il Tuttocuoio pareggia 0 a 0 sul campo del Tau Altopascio, salvezza vicinissima per i neroverdi che hanno 5 punti di vantaggio sui playout a 2 giornate dal termine. I ragazzi di mister Firicano attaccano a lungo ma non riescono a sfondare la difesa dei padroni di casa rimasti in 10 uomini a causa... 🔗pisatoday.it

