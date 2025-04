Alternanza scuola-lavoro già per gli studenti 15enni? Il governo inserisce misura nel Decreto Scuola Opposizione all’attacco | Ragazzi a quell’età ancora in obbligo scolastico il governo si fermi

Decreto PNRR-Scuola attualmente all'esame della Commissione Cultura del Senato. Il provvedimento prevede l'anticipo dell'Alternanza Scuola-lavoro già a partire dai 15 anni, durante il secondo anno delle scuole superiori.

Alternanza scuola-lavoro già per gli studenti 15enni? Il governo inserisce misura nel Decreto Scuola. Opposizione all’attacco: “Valditara e Meloni si fermino” - Fa discutere quanto contenuto nel Decreto PNRR-Scuola attualmente all'esame della Commissione Cultura del Senato. Il provvedimento prevede l'anticipo dell'alternanza scuola-lavoro già a partire dai 15 anni, durante il secondo anno delle scuole superiori. L'articolo Alternanza scuola-lavoro già per gli studenti 15enni? Il governo inserisce misura nel Decreto Scuola. Opposizione all’attacco: “Valditara e Meloni si fermino” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Dai tirocini ai progetti virtuali: così è cambiata l’alternanza scuola-lavoro. Ma gli studenti sono soddisfatti? Solo 1 ragazzo su 2 fa tirocini - I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), l’ex alternanza scuola-lavoro introdotta dalla riforma della Buona Scuola, sembrano aver perso slancio. L'articolo Dai tirocini ai progetti virtuali: così è cambiata l’alternanza scuola-lavoro. Ma gli studenti sono soddisfatti? Solo 1 ragazzo su 2 fa tirocini sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Rieti, ennesimo ferito in alternanza. La protesta degli studenti - Roma, 3 mar – Giovedì scorso si è consumato l’ennesimo dramma dell’Alternanza Scuola-Lavoro: a Rieti uno studente minorenne del terzo anno dell’istituto di istruzione superiore Rosatelli ha subito una frattura multipla al braccio mentre operava su un tornio, nello svolgimento di un turno in un’azienda locale che si occupa della lavorazione del ferro per l’edilizia e meccanica di precisione. Rieti, ennesimo ferito in alternanza Gli infortuni e le morti sul lavoro in Italia sono un bollettino di guerra che ormai non legge più nessuno. 🔗ilprimatonazionale.it

