Alt alle frodi assicurative grazie all’accertamento negativo del credito

L'azione di accertamento negativo del credito: strumento di contrasto alle frodi risarcitorie e presidio a tutela del consumatore

Sommario: 1 – Metodi di contrasto a richieste risarcitorie fraudolente mediante l'istituto dell'accertamento negativo del credito; 2 – I presupposti dell'azione di accertamento negativo; 3 – Procedimento ed efficacia ultra giudizio del giudicato; 4 – Rapporti fra giudizi; 5 – Conclusioni.

L'Accertamento negativo del credito

Nel contesto delle controversie in materia di responsabilità civile, l'ordinamento giuridico offre un importantissimo istituto giuridico, l'ACCERTAMENTO negativo DEL credito, che può essere esperito dalla Compagnia Assicurativa al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento circa l'inesistenza in capo al presunto danneggiato del diritto a richiedere i presunti danni subiti in seguito ad un sinistro sul quale sono sorti fondati dubbi di veridicità.

di Adriano J. Spagnuolo Vigorita* e Riccardo Vizzino**

