Almeyda su Barcellona-Inter | Equilibrata Un problema per Flick

Almeyda, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla sfida d'andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Di seguito la visione da lui elaborata.L'ANDAMENTO – Matias Almeyda ha parlato a SPORT in vista di Barcellona-Inter. L'ex calciatore nerazzurro ha sottolineato come la compagine di Simone Inzaghi non parta con gli sfavori del pronostico: «Mi aspetto una gara Equilibrata, da guardare. L'Inter ha, dalla sua, l'esperienza e la forza tipica dei club italiani, non avendo troppa qualità nel possesso ma disponendo di tante altre doti. Soprattutto, può disporre di una maggiore qualità nel gioco aereo rispetto al Barcellona. Quest'ultima, dal suo canto, può contare su alcuni calciatori che io definirei 'illuminati'».Almeyda sulla crescita di Inzaghi da allenatore, per giocarsi tanto in Barcellona-InterTECNICO NERAZZURRO – Almeyda ha poi proseguito esprimendosi sul ruolo di Inzaghi all'allenatore: «Non credevo che Inzaghi sarebbe diventato un tecnico, così come lui non lo pensava di me (Almeyda allena l'AEK Atene, ndr.

Almeyda: «Barcellona Inter? Sarà una gara equilibrata! Ad Inzaghi posso consigliare di…» - di Marco BlasiAlmeyda: «Barcellona Inter? Sarà una gara equilibrata! Ad Inzaghi posso consigliare di…» Le parole del tecnico Matías Almeyda, ex centrocampista dell'Inter e attuale allenatore dell'AEK Atene in Grecia, ha condiviso con il quotidiano catalano Sport alcuni ricordi legati al suo periodo in maglia nerazzurra, parlando anche della sfida di questa sera in Champions League contro il Barcellona: RICORDO DELL'INTER– «Un club Barbaro.

