Alluvioni Governo | 1 miliardo in 10 anni per la ricostruzione dal 2027

ricostruzione anche per quell’alluvione del settembre-ottobre 2024, che ha coinvolto massicciamente anche la città di Bologna. Il via libera sull’estensione dei poteri arriva dal Governo, alla fine di un Consiglio dei ministri (quello di oggi) che era dedicato all'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche."La proroga al 31 maggio del 2026 – ha detto il ministro Nello Musumeci – è il primo elemento di novità dell'incarico del commissario straordinario. È prevista anche una riorganizzazione della struttura di supporto del commissario straordinario e la ridefinizione delle funzioni". Inoltre, informa il ministro, "vengono coinvolti come subcommissari i presidenti delle Regioni", che avranno potere "di coordinamento e di attuazione delle misure sia per la ricostruzione privata che pubblica". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni, Governo: “1 miliardo in 10 anni per la ricostruzione dal 2027” Bologna, 30 aprile 2025 – Fabrizio Curcio sarà commissario straordinario allaanche per quell’alluvione del settembre-ottobre 2024, che ha coinvolto massicciamente anche la città di Bologna. Il via libera sull’estensione dei poteri arriva dal, alla fine di un Consiglio dei ministri (quello di oggi) che era dedicato all'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche."La proroga al 31 maggio del 2026 – ha detto il ministro Nello Musumeci – è il primo elemento di novità dell'incarico del commissario straordinario. È prevista anche una riorganizzazione della struttura di supporto del commissario straordinario e la ridefinizione delle funzioni". Inoltre, informa il ministro, "vengono coinvolti come subcommissari i presidenti delle Regioni", che avranno potere "di coordinamento e di attuazione delle misure sia per laprivata che pubblica". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

