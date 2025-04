Alluvione Marche Acquaroli | dal Governo vicinanza costante ai territori colpiti

Governo Meloni stanziando 1 miliardo di euro per i territori del centro Italia colpiti delle recenti alluvioni conferma la costante e concreta attenzione nei confronti delle Marche già dimostrata con lo stanziamento dei 400 milioni a seguito dell'Alluvione 2022. Il programma straordinario annunciato dal ministro Nello Musumeci rafforza l'azione che abbiamo messo in campo in questi anni, a partire dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la pulizia dei fiumi. Questa è stata per la nostra amministrazione una priorità per la quale abbiamo investito anche risorse regionali e fondi europei, convinti che la manutenzione dei nostri territori debba diventare un'azione strutturale e pragmatica, lontana dall'approccio ideologico che ha condizionato per decenni le politiche per l'ambiente.

