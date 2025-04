All' università Cattolica di Milano è stata invitata per parlare agli studenti la sceneggiatrice di Inside Out film di successo sulle emozioni

Milano, 29 apr. (askanews) – Meg LeFauve, sceneggiatrice di "Inside Out" 1 e 2, da Milano racconta cosa c'è dietro il successo di un film che ha spiegato il mondo delle emozioni a bambini e adulti. Leggi anche › successo "Inside Out 2": è il film d'animazione più visto di sempre in Italia "L'intero team della Pixar si è esposto e ha scavato a fondo in qualcosa che ritenevano molto vero e autentico per loro e che chiaramente raggiunge le persone e le fa sentire 'viste': improvvisamente hanno un linguaggio per parlare di quello che accade dentro di loro, divertendosi allo stesso tempo", ha detto ad askanews."'Inside Out' 1 e 2 sono stati per me un viaggio di oltre 10 anni, mi ha cambiato.

Una ricerca presentata da Netflix e dal Ce.R.T.A., Centro di ricerca dell'università Cattolica di Milano, mostra che il co-viewing, cioè il vedere insieme, è un'importante occasione di condivisione familiare. Ma in un modo diverso dal tradizionale stare insieme sul divano davanti alla tv. Perché oggi lo streaming e la ricchezza dell'offerta moltiplicano le occasioni di dialogo - Per l’82 per cento degli adulti e il 90 dei ragazzi è un modo per stare insieme in serenità e allegria. Per il 79 per cento degli adulti e l’85 dei ragazzi favorisce complicità. Per il 75 per cento degli adulti e l’88 dei ragazzi stimola lo scambio di opinioni. Sono alcuni dei risultati della ricerca “TVgether. Dallo schermo al dialogo (e viceversa): le famiglie italiane e il co-viewing”, che è stata presentata da Netflix e dal Ce. 🔗iodonna.it

Futuramente 2025: per la seconda edizione attesi oltre mille studenti a Milano all’Università Cattolica del Sacro Cuore - Dopo il successo della prima edizione, torna Futuramente, il festival che mette al centro i giovani under 35, creando un ponte tra formazione, innovazione e opportunità professionali. L’appuntamento è fissato per il 13 maggio 2025 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, che per l’occasione diventerà il cuore pulsante del confronto e della crescita per più di mille ragazzi e ragazze desiderosi di costruire il proprio futuro. 🔗puntomagazine.it

Università, la rotta Milano-Usa è calda. Bocconi al top, crescono anche Politecnico e Cattolica - Milano, 9 aprile 2025 – Sono in aumento gli studenti statunitensi che scelgono gli atenei milanesi: Bocconi, Cattolica e Politecnico in testa. Se è ancora presto per cogliere un “effetto Trump“, l’annuncio di tagli e strette alle università americane potrebbe aprire nuovi scenari insieme al rilancio di alcuni atenei europei, già pronti a offrire “asilo scientifico a ricercatori, docenti e studenti in fuga”. 🔗ilgiorno.it

