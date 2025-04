Allo sportello Immigrazione della Questura di Frosinone arrivano i rinforzi

Questura di Frosinone l’utenza si imbatte in nuove divise. Sono le divise degli operatori dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Frosinone, che in virtù di un attaccamento alla “mission” della Polizia di Stato, che non può dirsi conclusa al. 🔗 Frosinonetoday.it - Allo sportello Immigrazione della Questura di Frosinone arrivano i rinforzi Da circa una settimana, presso ladil’utenza si imbatte in nuove divise. Sono le divise degli operatori dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di, che in virtù di un attaccamento alla “mission”Polizia di Stato, che non può dirsi conclusa al. 🔗 Frosinonetoday.it

Protocollo tra questura e protezione civile della Polizia di Stato: volontari di supporto all’Ufficio immigrazione - LECCE - Un protocollo di collaborazione tra la questura di Lecce e il Gruppo di volontariato e protezione civile dell’Associazione nazionale Polizia di Stato - sezione di Lecce, con l’obiettivo di migliorare la gestione dell’afflusso agli uffici aperti al pubblico, e in particolare quelli dello... 🔗lecceprima.it

Torino centro, attivo un nuovo sportello dell’ufficio immigrazione - Da lunedì 10 marzo 2025, sarà operativo il nuovo sportello delocalizzato dell’ufficio immigrazione ubicato in via Fratelli Ruffini 11 di Torino. L’apertura di questo nuovo sportello dell’Ufficio Immigrazione rientra tra le iniziative elaborate dalla questura per migliorare la qualità del servizio... 🔗torinotoday.it

Donato un defibrillatore alla questura di Como: sarà destinato all'ufficio immigrazione - Questa mattina 2 aprile 2025 la polizia di stato di Como ha accolto in questura il presidente dell’Unci di Varese, Danilo Francesco Guerini Rocco, che insieme al questore di Como, Marco Calì, ha firmato l’atto di donazione di un defibrillatore. L’iniziativa è nata da un incontro casuale tra il... 🔗quicomo.it

L’Ufficio Immigrazione apre uno sportello riservato agli Avvocati - A partire da questo mese l’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze ha attivato ... che ci sarà un nuovo sportello, riservato esclusivamente ai professionisti legali. 🔗nove.firenze.it