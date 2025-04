All’Inter gratis? Trovato l’accordo cambia subito campionato

cambia campionato ma il suo futuro non sarà in Serie A. Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.itDalla Francia – precisamente dal quotidiano ‘L’Equipe’ – rimbalza la notizia dell’addio di Eric Dier al Bayern Monaco e del passaggio del difensore inglese al Monaco. Il trasferimento nel Principato sarebbe ai dettagli, con l’ex Tottenham in scadenza di contratto con il sodalizio bavarese. Il classe ’94 lascerebbe così dopo una sola stagione la Bundesliga, con il Monaco pronto a tesserarlo con un accordo biennale più opzione fino al 2028. Dier aveva firmato nelle scorse settimane la rete del 2-2 a San Siro contro l’Inter, inutile però ai fini della qualificazione vista l’eliminazione ai quarti di Champions League del Bayern Monaco. 🔗 Calciomercato.it - All’Inter gratis? Trovato l’accordo, cambia subito campionato Niente rinnovo, cambierà squadra a parametro zero a fine stagione: il club nerazzurro aveva chiesto informazioni sul giocatore, ecco le ultime sul trasferimentoSfuma un potenziale obiettivo per l’Inter e le altre big italiane,ma il suo futuro non sarà in Serie A. Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.itDalla Francia – precisamente dal quotidiano ‘L’Equipe’ – rimbalza la notizia dell’addio di Eric Dier al Bayern Monaco e del passaggio del difensore inglese al Monaco. Il trasferimento nel Principato sarebbe ai dettagli, con l’ex Tottenham in scadenza di contratto con il sodalizio bavarese. Il classe ’94 lascerebbe così dopo una sola stagione la Bundesliga, con il Monaco pronto a tesserarlo con un accordo biennale più opzione fino al 2028. Dier aveva firmato nelle scorse settimane la rete del 2-2 a San Siro contro l’Inter, inutile però ai fini della qualificazione vista l’eliminazione ai quarti di Champions League del Bayern Monaco. 🔗 Calciomercato.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Inter, accordo trovato per il difensore: l’annuncio dell’agente - Arrivano novità importanti sul fronte rinnovi in casa Inter: l’annuncio dell’agente che conferma l’accordo per il prolungamento del difensore. In casa Inter è già iniziata la programmazione in vista della prossima stagione. Uno dei nodi da sciogliere è sicuramente quello legato al futuro dei calciatori in scadenza, con il club nerazzurro che dovrà decidere se confermarli in rosa anche per l’anno prossimo. 🔗rompipallone.it

Rinnovo Pio Esposito, trovato l’accordo con l’Inter? Pronto un contratto fino al 2030 - di RedazioneRinnovo Pio Esposito, trovato l’accordo con l’Inter? Pronto un contratto fino al 2030 per il gioellino classe 2005 Era nell’aria da giorni, ma sta per diventare ufficialità: Francesco Pio Esposito, talentino di proprietà dell’Inter è pronto a rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2030. La grandissima stagione in prestito allo Spezia ha convinto il club nerazzurro a blindare il giovane attaccante, per evitare anche le sirene della Premier League. 🔗internews24.com

Inter, super colpo in attacco: Marotta ha trovato l’accordo con il futuro della Nazionale - L’Inter ha praticamente chiuso un colpo da urlo per il futuro, con Giuseppe Marotta che è riuscito a strappare l’accordo con il classe 2005 Inter, super colpo in attacco: Marotta ha trovato l’accordo con il classe 2005 (SerieANews.com)Il campionato è ancora apertissimo e l’Inter si sta giocando una fetta importantissima della stagione. I nerazzurri sono primi a +3 dal Napoli e hanno la chance di centrare un triplo obiettivo con Serie A, Coppa Italia e addirittura la Champions League. 🔗serieanews.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

All’Inter gratis? Trovato l’accordo, cambia subito campionato; Barcellona-Inter in chiaro sul NOVE, perché la semifinale di Champions sarà in diretta TV gratis; Mondiale per club: non solo Inter e Juventus, tutto il torneo gratis su Dazn. La gara del giorno anche su Mediaset; Mondiale per Club: siglato l'accordo Dazn-Mediaset. Da giugno con Juventus e inter. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato, accordo raggiunto: l’Inter piazza il primo colpo - In casa Inter è ormai fatta per il primo rinforzo in vista della prossima stagione: l'accorso è stato trovato. 🔗spaziointer.it

Inter, accordo trovato per il difensore: l’annuncio dell’agente - Arrivano novità importanti sul fronte rinnovi in casa Inter: l'annuncio dell'agente che conferma l'accordo per il prolungamento del difensore. 🔗rompipallone.it

Inter, accordo trovato per il difensore: l’annuncio dell’agente - Arrivano novità importanti sul fronte rinnovi in casa Inter: l’annuncio dell’agente che conferma l’accordo per il prolungamento del difensore. In casa Inter è già iniziata la ... 🔗informazione.it