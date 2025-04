Allerta latte contaminato | nuovo richiamo presenti corpi estranei

nuovo richiamo alimentare per alcune confezioni di latte intero. A scatenare l’allarme è stata una segnalazione, in seguito alla quale la stessa azienda ha deciso di procedere al ritiro precauzionale di specifici lotti già immessi sul mercato.Come già avvenuto in casi precedenti, il prodotto interessato è stato prontamente ritirato dai supermercati, ma l’attenzione ora si sposta sui consumatori che potrebbero averlo già acquistato. L’invito rivolto al pubblico è chiaro: non consumare il latte oggetto del richiamo e riportarlo al punto vendita per ottenere una sostituzione o un rimborso.Il caso interessa la Centrale del latte Spa e nello specifico lo stabilimento di Vicenza. L’episodio solleva nuovamente il tema della sicurezza alimentare e della tracciabilità dei prodotti, elementi fondamentali per tutelare la salute dei cittadini. 🔗 Thesocialpost.it - Allerta latte contaminato: nuovo richiamo, presenti corpi estranei alimentare per alcune confezioni diintero. A scatenare l’allarme è stata una segnalazione, in seguito alla quale la stessa azienda ha deciso di procedere al ritiro precauzionale di specifici lotti già immessi sul mercato.Come già avvenuto in casi precedenti, il prodotto interessato è stato prontamente ritirato dai supermercati, ma l’attenzione ora si sposta sui consumatori che potrebbero averlo già acquistato. L’invito rivolto al pubblico è chiaro: non consumare iloggetto dele riportarlo al punto vendita per ottenere una sostituzione o un rimborso.Il caso interessa la Centrale delSpa e nello specifico lo stabilimento di Vicenza. L’episodio solleva nuovamente il tema della sicurezza alimentare e della tracciabilità dei prodotti, elementi fondamentali per tutelare la salute dei cittadini. 🔗 Thesocialpost.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il nuovo regolamento introdotto dall’UE: divieto di latte e zucchero nel caffè, cosa cambierà - Nel cuore pulsante dell’Unione Europea si sta preparando un cambiamento epocale, capace di sconvolgere il modo in cui quotidianamente interagiamo con i prodotti usa e getta. Dietro le quinte di un vasto progetto normativo, si cela una trasformazione che interesserà ogni aspetto della nostra routine, dal semplice gesto di dolcificare il caffè al modo in cui ci prendiamo cura degli ambienti. Un’iniziativa ambiziosa che mira a plasmare un futuro più sostenibile e responsabile, lasciando dietro di sé interrogativi e aspettative. 🔗tvzap.it

Nuovo richiamo per il formaggio francese Morbier a latte crudo: rischio Escherichia coli - Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale, disposto dall'operatore, di alcuni lotti di formaggio francese a latte crudo Morbier a marchio Beillevaire. Già lo scorso mese lo stesso tipo di prodotto era stato ritirato dall'azienda francese Jean Perrin era stato oggetto di una simile allerta alimentare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Stato di Massima Allerta” è il nuovo singolo dei Dish-Is-Nein - Da venerdì 28 febbraio 2025 sarà in rotazione radiofonica “STATO DI MASSIMA ALLERTA” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei DISH-IS-NEIN, disponibile sulle piattaforme digitali dal 1° marzo. “Stato di Massima Allerta”, brano che anticipa “Occidente, a Funeral Party”, il nuovo album di prossima uscita, è il manifesto delle contraddizioni, un inno alla sorveglianza costante, all’apatia selettiva. 🔗laprimapagina.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuova allerta alimentare, il prodotto più consumato sulle tavole dagli italiani contaminato | Scaricatelo nel water immediatamente; Formaggi a latte crudo contaminati: nuovi richiami per listeria. L’allerta del Ministero; Tutti parlano del latte contaminato per colpa del tappo (che non si stacca più), ma c'è davvero da preoccuparsi?; Nuovo ritiro di formaggio Puzzone di Moena per Escherichia coli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corpi estranei nel latte, richiamati altri quattro marchi: l’avviso del Ministero della salute - Il Ministero della salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di quattro marchi di latte per possibili corpi ... 🔗fanpage.it

Maxi richiamo di latte: attenzione a questi 4 nuovi prodotti ritirati dal mercato - Il richiamo di latte dei giorni scorsi si estende ad altre 4 marche, ritirate per possibile presenza di corpi estranei ... 🔗greenme.it

Latte contaminato per possibile presenza di corpi estranei/ I marchi coinvolti e i lotti ritirati - Latte contaminato: ritirati lotti di Polenghi, Mukki e Soresina per la possibile presenza di corpi estranei. Restituire il prodotto per il rimborso ... 🔗ilsussidiario.net