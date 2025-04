Allergie stagionali in arrivo | cos’è la pollinosi sintomi e rimedi più efficaci

AllergieCon l’arrivo della primavera, la natura si risveglia e l’aria si carica di pollini provenienti da alberi e piante in fiore. Questo periodo, se da un lato è sinonimo di bel tempo, dall’altro rappresenta una vera sfida per chi soffre di Allergie stagionali.Starnuti frequenti, occhi che lacrimano, naso che cola e, nei casi più gravi, crisi asmatiche: sono questi i segnali più comuni della cosiddetta pollinosi, la forma di allergia provocata dall’inalazione dei pollini.cos’è la pollinosi e da cosa è scatenataLa pollinosi è una reazione allergica causata dall’esposizione ai pollini, che si intensifica nel periodo primaverile. Oltre ai pollini, però, entrano in gioco altri fattori irritanti come lo smog, le sostanze chimiche presenti nell’ambiente urbano e persino alcuni additivi alimentari. 🔗 Dayitalianews.com - Allergie stagionali in arrivo: cos’è la pollinosi, sintomi e rimedi più efficaci La primavera e l’aumento delleCon l’della primavera, la natura si risveglia e l’aria si carica di pollini provenienti da alberi e piante in fiore. Questo periodo, se da un lato è sinonimo di bel tempo, dall’altro rappresenta una vera sfida per chi soffre di.Starnuti frequenti, occhi che lacrimano, naso che cola e, nei casi più gravi, crisi asmatiche: sono questi i segnali più comuni della cosiddetta, la forma di allergia provocata dall’inalazione dei pollini.lae da cosa è scatenataLaè una reazione allergica causata dall’esposizione ai pollini, che si intensifica nel periodo primaverile. Oltre ai pollini, però, entrano in gioco altri fattori irritanti come lo smog, le sostanze chimiche presenti nell’ambiente urbano e persino alcuni additivi alimentari. 🔗 Dayitalianews.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Con l’arrivo della primavera, aumentano nei bambini i casi di allergie stagionali, causate dai pollini ma anche dalle punture di insetti. Dai test alle cure disponibili fino alle misure di prevenzione più efficaci, i consigli utili - Primavera, tempo di divertenti giornate all’aria aperta ma anche di antipatiche reazioni allergiche. Con l’arrivo della bella stagione infatti aumentano le allergie anche nei bambini. I principali indiziati? Pollini e punture di insetti. ... 🔗iodonna.it

"Tempesta Equinoziale" in arrivo in Italia: che cos'è e quali sono i possibili rischi - In Italia la Primavera inizierà con una “Tempesta Equinoziale”: un fenomeno che, tipicamente, si verifica proprio durante le fasi di transizione in prossimità degli equinozi, dunque, tra l’inverno e la primavera e tra l’estate e l’autunno. Le condizioni atmosferiche durante questi periodi sono caratterizzate da repentini passaggi dal freddo al caldo (o viceversa) con un'alternanza di situazioni metereologiche che può durare anche per settimane. 🔗tg24.sky.it

Nuovo ordine d’arrivo GP Cina F1 2025: cos’è cambiato con la squalifica delle Ferrari - L’ordine d’arrivo del GP di Cina 2025, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Shanghai, è stato stravolto da ben tre squalifiche. I commissari di gara hanno avuto parecchio lavoro da fare al termine della gara e i verdetti sono stati impietosi per la Ferrari, che torna a casa a mani vuote. La monoposto di Charles Leclerc non rispettava il peso minimo imposto dal regolamento (era di 799 contro gli 800 kg previsti), mentre la vettura di Lewis Hamilton aveva uno spessore del pattino inferiore (8,5-8,6 millimetri contro i 9 mm indicati dalle regole). 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Mascherine e allergie ai pollini: come comportarsi?; Allergie di primavera: i consigli degli esperti dell'Ospedale; Bambini e allergie di primavera: dai rimedi alle cure, tutto quello che è utile sapere; Allergie primaverili: cause e cosa fare. 🔗Ne parlano su altre fonti

È scoppiata la pollinosi: cos’è e come si interviene - È il periodo dell'anno in cui si soffre maggiormente di allergie stagionali: ecco cos'è la pollinosi, i fattori che la scatenano e i rimedi farmacologici e naturali ... 🔗msn.com

Allergie stagionali: calendario fioriture e rimedi - Con l’arrivo ufficiale della primavera si entra nel pieno del periodo delle allergie stagionali. E molte persone, adulti e bambini, iniziano ad accusare i tipici sintomi come prurito alla gola, ... 🔗bimbisaniebelli.it

Allergie primaverili: cause e cosa fare - Con l'arrivo della primavera, molte persone possono sperimentare allergie stagionali, spesso causate da pollini di alberi, erbe e fiori che si diffondono nell'aria durante questo periodo. 🔗informazione.it