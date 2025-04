Allenamento Juve lavoro atletico e tattica verso il Bologna Il report della seduta alla Continassa

Allenamento Juve, lavoro atletico e tattica verso il Bologna: il report della seduta dei bianconeriProsegue la preparazione al JTC: la Juventus di Tudor è tornata in campo questa mattina verso Bologna–Juve. Di seguito il report dell'Allenamento.report – «Mattinata di lavoro per la Juventus in vista del match di domenica 4 maggio 2025 alle ore 20:45 al "Renato Dall'Ara" contro il Bologna. La sfida contro i felsinei sarà valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.Oggi, mercoledì 30 aprile, la squadra è scesa in campo al Training Center e, dopo una prima fase di lavoro atletico, si è concentrata sulla tattica prima di chiudere la sessione di Allenamento con partitelle a tema.Per domani l'appuntamento è nuovamente fissato al mattino».

