Allenamento Juve i retroscena della seduta odierna in vista del Bologna | intensità sorrisi e qualche volto nuovo – VIDEO

Allenamento Juve, i retroscena della seduta odierna in vista del Bologna: il VIDEO pubblicato dal clubLa Juve continua a preparare l’importante sfida in ottica Champions contro il Bologna. Il club bianconero ha pubblicato sul proprio canale Youtube i retroscena della sessione odierna dove Tudor ha accolto i giocatori della Juventus Next Gen Gil Puche, Citi e Semedo e quelli della Juve Primavera Nisci e Biliboc.Tanti sorrisi oltre alla grande intensità richiesta da Tudor e dallo staff per preparare al meglio la partita. .com 🔗 Juventusnews24.com - Allenamento Juve, i retroscena della seduta odierna in vista del Bologna: intensità, sorrisi e qualche volto nuovo – VIDEO , iindel: ilpubblicato dal clubLacontinua a preparare l’importante sfida in ottica Champions contro il. Il club bianconero ha pubblicato sul proprio canale Youtube isessionedove Tudor ha accolto i giocatorintus Next Gen Gil Puche, Citi e Semedo e quelliPrimavera Nisci e Biliboc.Tantioltre alla granderichiesta da Tudor e dallo staff per preparare al meglio la partita. .com 🔗 Juventusnews24.com

