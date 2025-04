Allenamento Juve | baby bianconeri insieme alla Prima Squadra Da Gil Puche a due giocatori della Juve Primavera | ecco chi era presente

Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Tutti i dettagli sui ragazzi che si sono allenati con TudorLa Juve continua a preparare la sfida contro il Bologna con importanti assenze. Oltre agli infortunati (Koopmeiners e Vlahovic ancora non in gruppo), Tudor non potrà contare su Yildiz, squalificato, e Kelly.Per questo motivo l’allenatore bianconero ha chiamato alcuni giocatori della Juventus Next Gen e della Juve Primavera nell’Allenamento odierno: Gil Puche, Adzic, Semedo e Citi dall’U23 oltre a Nisci e Biliboc per quanto riguarda l’Under20. .com 🔗 Juventusnews24.com - Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Da Gil Puche a due giocatori della Juve Primavera: ecco chi era presente . Tutti i dettagli sui ragazzi che si sono allenati con TudorLacontinua a preparare la sfida contro il Bologna con importanti assenze. Oltre agli infortunati (Koopmeiners e Vlahovic ancora non in gruppo), Tudor non potrà contare su Yildiz, squalificato, e Kelly.Per questo motivo l’allenatore bianconero ha chiamato alcunintus Next Gen evera nell’odierno: Gil, Adzic, Semedo e Citi dall’U23 oltre a Nisci e Biliboc per quanto riguarda l’Under20. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Allenamento Juve pre Psv LIVE: la rifinitura dei bianconeri alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions – FOTO e VIDEO - di Marco BaridonAllenamento Juve pre Psv: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 2024/25 – FOTO e VIDEO (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Psv Eindhoven domani nel ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell’andata, con i bianconeri che in terra olandese vogliono staccare il pass per accedere agli ottavi di finale. 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve: ecco come hanno lavorato i bianconeri dopo la vittoria di Cagliari. Il comunicato - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve, i bianconeri sono tornati ad allenarsi dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco come hanno lavorato La Juve si è ritrovata per l’allenamento di oggi dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari. Ecco su cosa e come hanno lavorato i bianconeri nella seduta odierna. COMUNICATO – «Reduce dalla vittoria in campionato in trasferta per 1-0 contro il Cagliari, la Prima Squadra bianconera è tornata subito al lavoro alla Continassa per preparare la prossima sfida in calendario – i quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 26 febbraio ... 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve, Tudor e la squadra faranno una cosa dopo la sessione odierna: l’iniziativa gasa i tifosi bianconeri! - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve, l’allenatore bianconero ha promosso quest’iniziativa dopo l’allenamento di oggi: ecco di cosa si tratta La redazione di Sky Sport ha reso nota una novità che sicuramente farà piacere ai tifosi della Juve. Secondo quanto asserito dalla predetta redazione, Igor Tudor ha optato per un’iniziativa dopo l’allenamento di oggi. L’allenatore bianconero ha deciso di pranzare insieme alla squadra dopo la seduta mattutina. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Da Gil Puche a due giocatori della Juve; Mid Season Sale; Il baby Montero è la scelta di Motta: Juve, di padre in figlio; Allenamento Juve, ospiti speciali alla Continassa - VIDEO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Da Gil Puche a due giocatori della Juve Primavera: ecco chi era presente - Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Tutti i dettagli sui ragazzi che si sono allenati con Tudor La Juve continua a preparare la sfida contro il Bologna con importanti assenze ... 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve, sessione mattutina: come stanno Yildiz, Koopmeiners, Mbangula e McKennie - Allenamento Juve, sessione mattutina: come stanno Yildiz, Koopmeiners, Mbangula e McKennie. Le ultimissime notizie ... 🔗jmania.it

Allenamento Juve, lavoro atletico e tattica verso il Bologna. Il report della seduta alla Continassa - Allenamento Juve, lavoro atletico e tattica verso il Bologna: il report della seduta dei bianconeri Prosegue la preparazione al JTC: la Juventus di Tudor è tornata in campo questa mattina verso Bologn ... 🔗juventusnews24.com