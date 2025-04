Allegri perde la causa in Cassazione | ricorso respinto l’ex compagna Claudia Ughi è stata assolta dalle accuse di appropriazione indebita Tutti i dettagli

Allegri perde la causa in Cassazione contro l’ex compagna: respinto il ricorso dell’ex Juventus. Tutti i dettagliLa Corte di Cassazione, con una sentenza emessa ieri sera, ha respinto il ricorso dell’ex allenatore della Juve Massimiliano Allegri contro la sua ex compagna Claudia Ughi. Per la Cassazione l’ex compagna non ha commesso i reati di appropriazione indebita e degli obblighi di assistenza genitoriale, disponendo così che al tecnico ex bianconero non tocchi alcun risarcimento. Si chiude così la causa legale iniziata nel 2021. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. .com 🔗 Juventusnews24.com - Allegri perde la causa in Cassazione: ricorso respinto, l’ex compagna Claudia Ughi è stata assolta dalle accuse di appropriazione indebita. Tutti i dettagli laincontroildelJuventus.La Corte di, con una sentenza emessa ieri sera, haildelallenatore della Juve Massimilianocontro la sua ex. Per lanon ha commesso i reati die degli obblighi di assistenza genitoriale, disponendo così che al tecnico ex bianconero non tocchi alcun risarcimento. Si chiude così lalegale iniziata nel 2021. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. .com 🔗 Juventusnews24.com

La Cassazione dà ragione all’ex compagna di Allegri: assolta dalle accuse di appropriazione indebita - La vicenda giudiziaria tra Massimiliano Allegri e la sua ex compagna Claudia Ughi si è definitivamente conclusa con la sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dall’ex tecnico della Juventus. Il verdetto finale ha escluso qualsiasi responsabilità penale a carico della donna, accusata in precedenza di appropriazione indebita e violazione degli obblighi legati all’assistenza genitoriale. 🔗lettera43.it

