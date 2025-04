Allegri perde in Cassazione contro l’ex Ughi che non dovrà restituire 200 mila euro

Ughi, ex compagna di Massimiliano Allegri, non dovrà risarcire oltre 200 mila euro all’ex allenatore della Juventus 🔗 Golssip.it - Allegri perde in Cassazione contro l’ex Ughi che non dovrà restituire 200 mila euro Claudia, ex compagna di Massimiliano, nonrisarcire oltre 200alallenatore della Juventus 🔗 Golssip.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Allegri perde la causa in Cassazione: ricorso respinto, l’ex compagna Claudia Ughi è stata assolta dalle accuse di appropriazione indebita. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Allegri perde la causa in Cassazione contro l’ex compagna: respinto il ricorso dell’ex Juventus. Tutti i dettagli La Corte di Cassazione, con una sentenza emessa ieri sera, ha respinto il ricorso dell’ex allenatore della Juve Massimiliano Allegri contro la sua ex compagna Claudia Ughi. Per la Cassazione l’ex compagna non ha commesso i reati di appropriazione indebita e degli obblighi di assistenza genitoriale, disponendo così che al tecnico ex bianconero non tocchi alcun risarcimento. 🔗juventusnews24.com

Roma, scatta l’allarme bomba alla Cassazione. La chiamata anonima: «Siamo il gruppo di comunisti combattenti contro Giorgia Meloni» - L’anonimo telefonista che questa mattina ha chiamato il centralino della Corte di Cassazione, in piazza Cavour a Roma, annunciando la presenza di un ordigno esplosivo nel Palazzaccio, rivelatosi poi falso dopo le bonifiche effettuate da polizia e carabinieri, ha rivendicato l’atto attribuendolo a un fantomatico “Gruppo di comunisti combattenti” contro la premier Giorgia Meloni. I controlli sul posto La chiamata è arrivata stamane intorno alle 8 del mattino. 🔗open.online

Cecchinato, che combini? Perde 16 punti di fila contro l'887 del mondo e il match finisce in modo surreale - Lo Zadar Open, noto anche come Falkensteiner Punta Skala Zadar Open per motivi di sponsorizzazione, è un torneo di tennis maschile, facente parte del circuito challenger giocato a Zara, in Croazia sui campi in terra rossa del resort Falkensteiner Punta Skala. Recita così la pagina Wikipedia... 🔗palermotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Allegri perde in Cassazione contro l'ex Claudia Ughi: nessun risarcimento (da 210mila euro) per l'ex allenator; Massimiliano Allegri perde in tribunale contro l'ex moglie: Claudia Ughi non deve risarcirlo; Allegri perde in Cassazione: l'ex compagna assolta dalle accuse di appropriazione indebita; Allegri perde in Cassazione: bocciato il ricorso contro l'ex moglie, niente risarcimento. 🔗Ne parlano su altre fonti

Allegri perde in Cassazione contro l'ex Claudia Ughi: nessun risarcimento (da 210mila euro) per l'ex allenatore della Juve - Max Allegri, il divorzio, la causa, la battaglia legale. Ricorso rigettato e nessun risarcimento per l'allenatore (fermo da un anno dopo l'addio ... 🔗msn.com

Allegri perde in Cassazione: bocciato il ricorso contro l'ex moglie, niente risarcimento - Nessuna vittoria in tribunale per Massimiliano Allegri dopo quattro anni di dispute con la sua ex compagna Claudia Ughi. Quest'ultima era stata querelata dal tecnico 57enne nel 2021 per appropriazione ... 🔗msn.com

Massimiliano Allegri perde in tribunale contro l'ex moglie: Claudia Ughi non deve risarcirlo - L’ex mister della Juventus Massimiliano Allegri non deve essere risarcito dall’ex moglie Claudia Ughi. Ieri, martedì 29 aprile 2025, lo ha stabilito in modo definitivo la Corte di Cassazione, con la ... 🔗today.it