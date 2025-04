Allarme Lautaro Martinez che paura durante Barcellona-Inter | Inzaghi obbligato

Inter è stato a due facce. Prima il gol di Thuram, quindi il raddoppio di Dumfries, poi il buio. Lemin Yamal prima, quindi Ferran Torres hanno riacciuffato i nerazzurri, ma il brutto per la squadra di Inzaghi non è finito lì.Allarme Lautaro Martinez, che paura durante Barcellona-Inter: Inzaghi obbligato (LaPresse) – Calciomercato.itProprio negli ultimi minuti della prima frazione si fa male Lautaro Martinez. L’attaccante argentino si porta le mani a volte, evidentemente capisce che per lui la semifinale di Champions sta per finire. Non però prima del duplice fischio del direttore di gara, evitando così di andare a consumare lo slot e valutando con calma nell’Intervallo se c’è la possibilità di rientrare sul terreno di gioco. 🔗 Calciomercato.it - Allarme Lautaro Martinez, che paura durante Barcellona-Inter: Inzaghi obbligato Brutte notizie per il capitano dei nerazzurri che si è fatto male proprio alla fine del primo tempo con i blaugranaInizio da sogno, finale da incubo. Il primo temp dell’è stato a due facce. Prima il gol di Thuram, quindi il raddoppio di Dumfries, poi il buio. Lemin Yamal prima, quindi Ferran Torres hanno riacciuffato i nerazzurri, ma il brutto per la squadra dinon è finito lì., che(LaPresse) – Calciomercato.itProprio negli ultimi minuti della prima frazione si fa male. L’attaccante argentino si porta le mani a volte, evidentemente capisce che per lui la semifinale di Champions sta per finire. Non però prima del duplice fischio del direttore di gara, evitando così di andare a consumare lo slot e valutando con calma nell’vallo se c’è la possibilità di rientrare sul terreno di gioco. 🔗 Calciomercato.it

