All’aeroporto di Fiumicino arriva CityZ la tecnologia che rileva il numero dei parcheggi liberi

Fiumicino, 30 aprile 2025- Questo sensore raccoglie dati in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi, consentendo una gestione ottimizzata degli spazi. La tecnologia Smart Parking di CityZ offre visibilità in tempo reale del numero di parcheggi disponibili presso il Terminal 1 Partenze del Leonardo Da Vinci: con i sensori installati da CityZ, gli automobilisti in arrivo possono visualizzare sui monitor il numero di posti liberi, ridurre il tempo impiegato per trovare parcheggio e non gravare sulla viabilità del tratto.Questa soluzione contribuisce anche a migliorare la viabilità e a massimizzare l’utilizzo degli spazi disponibili. “Questa sperimentazione con Aeroporti di Roma rappresenta un passo significativo nella nostra missione di trasformare la mobilità urbana e le infrastrutture attraverso tecnologie avanzate. 🔗 , 30 aprile 2025- Questo sensore raccoglie dati in tempo reale sulla disponibilità dei, consentendo una gestione ottimizzata degli spazi. LaSmart Parking dioffre visibilità in tempo reale deldidisponibili presso il Terminal 1 Partenze del Leonardo Da Vinci: con i sensori installati da, gli automobilisti in arrivo possono visualizzare sui monitor ildi posti, ridurre il tempo impiegato per trovareo e non gravare sulla viabilità del tratto.Questa soluzione contribuisce anche a migliorare la viabilità e a massimizzare l’utilizzo degli spazi disponibili. “Questa sperimentazione con Aeroporti di Roma rappresenta un passo significativo nella nostra missione di trasformare la mobilità urbana e le infrastrutture attraverso tecnologie avanzate. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Fiumicino, arriva il Recruiting Day per lavorare nel settore food dell’aeroporto - Fiumicino, 15 febbraio 2025- L’Amministrazione Comunale di Fiumicino apre nuovamente le porte a l”Recruting Day”. Un iniziativa patrocinata dal comune di Fiumicino e organizzata dalla società “Autogrill SPA”. Il 20 e 21 febbraio, presso la Casa della Partecipazione a Maccarese, e il 1°marzo, nell’Aula Consiliare del Comune, le persone interessate ed in cerca di occupazione, potranno presentare le loro candidature per avere opportunità lavorative presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci, nel settore food e ristorazione. 🔗ilfaroonline.it

Il problema degli 80 gatti che vivono nell’aeroporto di Fiumicino: “Vanno spostati, rischiano di morire” - Nello scalo di Fiumicino vivono almeno ottanta gatti randagi, che ogni giorno rischiano di morire schiacciati da mezzi di lavoro sulle piste. Oltre a essere un problema per la sicurezza aerea.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fiumicino, nell'area del "porto crocieristico" arriva un muro lungo 500 metri: impedisce l'accesso in spiaggia - Un muro di cemento, sovrastato da una ringhiera di metallo, s’inframezza tra il bagnasciuga e gli ultimi bilancioni di Fiumicino. Questo nuovo lungomuro si è materializzato nella mattinata del 4 marzo, davanti agli occhi increduli degli abitanti. Il misterioso cantiere “Non c’è neppure un... 🔗romatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

All’aeroporto di Fiumicino arriva CityZ, la tecnologia che rileva il numero dei parcheggi liberi; Airport in the City: l'Aeroporto di Fiumicino arriva nel centro di Roma. Nuove opportunità per i viaggiatori; L'aeroporto di Fiumicino sbarca nel centro di Roma, ADR lancia Airport in the City; ADR lancia 'Airport in the city'. A Termini check-in di Ita. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arriva a Fiumicino CityZ, la startup del parcheggio intelligente - Arriva anche all'aeroporto di Fiumicino - dopo Torino e Firenze - CityZ, la startup torinese innovativa specializzata in soluzioni di smart parking. (ANSA) ... 🔗msn.com

Arriva CityZ all’aeroporto di Fiumicino per migliorare il parcheggio kiss&go con sensori smart - CityZ estende il sistema di smart parking all’aeroporto di Fiumicino con sensori adesivi per monitorare in tempo reale i posti liberi nella zona Kiss&Go, migliorando viabilità e riducendo traffico ed ... 🔗gaeta.it

All'aeroporto di Fiumicino arriva la maxi Solar Farm - posizionato lungo il lato Est della Pista 3 dell'aeroporto di Fiumicino. La nuova infrastruttura, progettata da Aeroporti di Roma e realizzata da Enel in collaborazione con Circet, tramite appalto ... 🔗msn.com