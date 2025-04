Alla Vecchia Pesca torna la musica dal vivo con la band The Nest

musica accompagna spesso le serate del ristorante La Vecchia Pesca di Ancona, situato all'interno di una palafitta affacciata sul mare di Torrette. Sarà così anche domani e dopodomani.Il primo maggio (dalle ore 12.30 alle 16) torneranno a grande richiesta The Nest, che il 25 aprile hanno conquistato il pubblico con il loro divertente, emozionante, avvolgente blues-funky. Venerdì (dalle ore 20) il trio composto da Marco Bellardinelli (chitarra e voce), Alessio Raffaeli (tastiera) e Leo Losacco (basso e cori) concederà il bis.Per informazioni e prenotazioni: 071888240.

