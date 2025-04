Alla storica Osteria del Sole no all’ingresso dei bambini | I genitori non li sanno gestire

Repubblica.it - Alla storica Osteria del Sole no all’ingresso dei bambini: “I genitori non li sanno gestire” Il titolare, Nicola Spolaore e il cartello che sconsiglia l’accesso agli under 18: “Dopo vari spiacevoli episodi abbiamo deciso di mettere qualche paletto. Le famiglie italiane sono quelle che fanno più caos” 🔗 Repubblica.it

Osteria del Sole, ‘stop’ ai bambini. “Sconsigliato ai minori. Colpa dei genitori maleducati” - Bologna, 30 aprile 2025 – Da oggi è “fortemente sconsigliato” portare bambini e bambine all’Osteria del Sole, la più antica osteria sotto le Due Torri, che all’ingresso espone un cartello in cui c’è scritto: “Sconsigliato ai minori di 18 anni”, raffigurante l’icona di una mamma che spinge un passeggino. Non per i ‘cinni’, sia chiaro, “ma per la maleducazione dei genitori”. Che lasciano i figli liberi di “gattonare o correre per il locale”, occupando “lo spazio disponibile con i passeggini” e, se l’impresa va a buon fine, intrattenendo i piccoli con “tablet accesi ad alto volume o giochi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Alla storica Osteria del Sole no all’ingresso dei bambini: “I genitori non li sanno gestire” - Il titolare, Nicola Spolaore e il cartello che sconsiglia l’accesso agli under 18: “Dopo vari spiacevoli episodi abbiamo deciso di mettere qualche paletto. Le ... 🔗bologna.repubblica.it

