Alla Fenice doppio concerto della cantautrice Simona Molinari

