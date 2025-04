Alla Civil week lo sguardo sull’Europa

Civil week 2025. Il progetto, promosso da numerosi enti (tra cui Comune di Milano, Forum terzo settore Alto Milanese, Fondazione comunitaria Nord Milano e Fondazione Ticino Olona) intende valorizzare partecipazione, cittadinanza attiva, solidarietà e economia Civile. Dall'8 all'11 maggio tante le iniziative. La mostra fotografica "Donne e motori? Gioie e basta", dell'associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi, sarà vistabile nelle quattro giornate al Circolo Alberto da Giussano, in via Mauro Venegoni 47, a Legnano. L'8 e il 9 maggio "Europa: Unione. o?": nella sede Afamp (Associazione famiglie amici malati psichici), via Girardi 19, ci saranno brevi interviste ai soci sull'Unione Europea: apprezzamento, mancanza di soddisfazione su tematiche particolari, necessità di cambiamenti.

