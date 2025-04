Alisha Lehmann | “Un ex calciatrice svizzera mi ha ferita raccontando cose che non avrei mai detto”

Alisha Lehmann ha raccontato cosa ha vissuto due settimane fa quando ha ascoltato un'intervista di una sua ex compagna di squadra in Nazionale: "Mi ha ferita raccontando cose che non avrei mai detto. Le ho mandato un messaggio vocale, è triste".

Juventus Women, infortunio per Alisha Lehmann: condizioni e tempi di recupero - di Mauro MunnoJuventus Women, infortunio per Alisha Lehmann: condizioni e tempi di recupero. La svizzera sarà indisponibile con la Fiorentina Alisha Lehmann si ferma: l’attaccante della Juventus Women non è a disposizione per la partita odierna con la Fiorentina, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. La giocatrice bianconera – informa la Federazione svizzera – non potrà nemmeno rispondere alla chiamata della sua Nazionale. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz-Alisha Lehmann, spunta l’indiscrezione de La Gazzetta: annuncio a sorpresa sulla relazione - Indiscrezione de La Gazzetta dello Sport su Douglas Luiz e Alisha Lehmann: il retroscena sulla relazione dei due bianconeri. Arrivati a Torino la scorsa estate, Douglas Luiz e Alisha Lehmann non hanno vissuto momenti facili nella loro prima stagione in bianconero. Il brasiliano non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante né con Thiago Motta né con Igor Tudor, mentre la calciatrice svizzera, nonostante la conquista dello Scudetto, è stata spesso una seconda scelta. 🔗rompipallone.it

Alisha Lehmann e le altre Atlete Regine dello sport: quando la bellezza incontra il talento. - Il mondo dello sport femminile ha definitivamente superato gli stereotipi che lo volevano relegato a un ruolo marginale. Oggi, le atlete non sono solo simbolo di prestazioni eccellenti, ma anche di un'eleganza che nasce dalla forza e dalla determinazione. Ecco le protagoniste che hanno conquistato il cuore degli italiani, non solo per le loro gesta atletiche. Tra queste andhe nuove new-entry del 2025 tra le quali Alisha Lehmann ed Agata Isabella Centasso. 🔗mondouomo.it

