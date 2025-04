Alfred Hitchcock i suoi classici su Netflix che organizza anche una rassegna negli USA

A giugno saranno in streaming su Netflix classici del "maestro del brivido" Alfred Hitchcock, come La finestra sul cortile e Gli uccelli. Nonostante gli scetticismi sul futuro della sala, Netflix organizzerà parallelamente una rassegna promozionale al Paris Theatre di New York.

Perché Alfred Hitchcock appariva sempre nei suoi film? La storia dei suoi favolosi camei - Alfred Hitchcock, celebre regista britannico, è diventato famoso anche per i brevi camei che inseriva nei film da lui diretti. L’origine di questa abitudine risale a motivazioni logistiche. Durante la lavorazione di The Lodger (1927), uno dei suoi primi successi, servivano comparse per una scena ambientata in una redazione. Hitchcock decise di partecipare personalmente per motivi di praticità, sostituendo figuranti mancanti. 🔗cultweb.it

Psycho: il capolavoro di Alfred Hitchcock in sconto su Amazon in edizione 4K Ultra-HD + Blu-Ray - Su Amazon potete attualmente trovare, grazie a un'offerta a tempo, l'edizione 4K Ultra-HD + Blu-Ray di Psycho, il capolavoro firmato da Alfred Hitchcock. Su Amazon l'edizione 4K Ultra-HD + Blu-Ray di Psycho è in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 19,99€ con uno sconto del 16% sul prezzo più basso degli ultimi 30gg indicato (23,88€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o . 🔗movieplayer.it

Vertigo: il remake del film di Alfred Hitchcock con Robert Downey Jr. è ufficialmente in programma - È in arrivo un remake di Vertigo di Alfred Hitchcock, e lo scrittore Steven Knight ritiene di essere “un idiota” a cercare di adattare il film classico. L’amato thriller psicologico del 1958 è stato considerato da molti non solo uno dei migliori film di Hitchcock, ma anche uno dei più grandi di tutti i tempi. Questo status di classico ha cementato il film come uno dei titoli intoccabili di Hollywood, e molti pensano che nessun potenziale seguito potrebbe mai essere all’altezza delle alte aspettative dell’originale. 🔗nerdpool.it

Il successo, la critica, i film cult. Quello che non sapete di Alfred Hitchcock - Il 29 aprile 1980 moriva il "Maestro della suspense", regista e produttore britannico tra i più importanti del panorama cinematografico mondiale ... 🔗msn.com

Alfred Hitchcock - Si potrebbe pensare che uno come il regista Alfred Hitchcock, che giocava con il terrore come il gatto con il topo, non avesse davvero paura di niente. E invece il grande creatore di suspense cinemato ... 🔗corriere.it

Alfred Hitchcock, le foto più belle - Quarantacinque anni fa moriva, il 29 aprile 1980, Alfred Joseph Hitchcock, regista e produttore cinematografico britannico tra i più importanti del panorama cinematografico mondiale e soprannominato " ... 🔗ilgiornale.it