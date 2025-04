Alfarano | Incapacità di gestire il problema

Incapacità di gestione del problema sicurezza da parte dell’amministrazione Pardini". Lo sostiene il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Vincenzo Alfarano, riferendosi al probabile rinvio del servizio notturno della polizia municipale."Nonostante il cambio di assessore – dice Alfarano – sempre più evidentemente rimosso unicamente per assecondare giochi di potere, la città continua ad assistere ad episodi di violenza e disordine. Apprendiamo anche e soprattutto che la partenza del servizio di polizia municipale h 24, la cui attivazione è stata richiesta anche dalla prefettura, è destinato, per l’ennesima volta, ad essere rimandato non si sa bene per quali motivi che avremmo piacere di conoscere".Poi, Alfarano attacca direttamente il sindaco, Mario Pardini: "Il sindaco, come sempre, sul punto sicurezza tace, magari pensando di rifugiarsi dietro la scusa di non sapere. 🔗 Lanazione.it - Alfarano: ”Incapacità di gestire il problema“ "Da quanto emerge sulla stampa arriva l’ennesima conferma didi gestione delsicurezza da parte dell’amministrazione Pardini". Lo sostiene il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Vincenzo, riferendosi al probabile rinvio del servizio notturno della polizia municipale."Nonostante il cambio di assessore – dice– sempre più evidentemente rimosso unicamente per assecondare giochi di potere, la città continua ad assistere ad episodi di violenza e disordine. Apprendiamo anche e soprattutto che la partenza del servizio di polizia municipale h 24, la cui attivazione è stata richiesta anche dalla prefettura, è destinato, per l’ennesima volta, ad essere rimandato non si sa bene per quali motivi che avremmo piacere di conoscere".Poi,attacca direttamente il sindaco, Mario Pardini: "Il sindaco, come sempre, sul punto sicurezza tace, magari pensando di rifugiarsi dietro la scusa di non sapere. 🔗 Lanazione.it

