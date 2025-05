Alessia Marcuzzi nuova conduttrice di Stasera tutto è possibile?

Sanremo 2025, chi è Alessia Marcuzzi: la co-conduttrice della serata finale del Festival - (Adnkronos) – Alessia Marcuzzi sarà, insieme ad Alessandro Cattelan, la co-conduttrice della serata finale del 75esimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. La conduttrice televisiva sulla sua partecipazione alla kermesse ha detto: "Più che emozionata, sono felice di essere all'Ariston". Attrice, modella e conduttrice televisiva. Alessia Marcuzzi nasce a Roma, l’11 novembre del 1972. […] 🔗periodicodaily.com

“Il manager di Alessia Marcuzzi furioso per la figuraccia a Sanremo”. E spunta il nome del ‘suggeritore’ della conduttrice - Quel palco lo aveva sfiorato per un po’ di anni, affiancando Fiorello nello spazio post Sanremo, invocata a gran voce sui social. Alessia Marcuzzi al teatro Ariston è arrivata sabato 15 febbraio, per co-condurre la finalissima con Carlo Conti e Alessandro Cattelan, ma la sua performance televisiva ha suscitato moltissime critiche.Nel mirino della stampa e dei social soprattutto per le gag con i colleghi e per gli abbracci dispensati ai cantanti sul palco. 🔗ilfattoquotidiano.it

È di Chieti il parrucchiere di Alessia Marcuzzi, conduttrice della finale di Sanremo 2025 - I beauty look di Alessia Marcuzzi sono sempre curatissimi, a cominciare dai capelli. La sua chioma è curata da un professionista teatino, oramai trapiantato a Milano e dintorni, Manuel Patucelli. Qui si è formato e specializzato, entrando a far parte del team di Aldo Coppola, attualmente in forza... 🔗chietitoday.it

Obbligo o verità, anticipazioni del 28 aprile: gli ospiti dell’ultima puntata - Ecco chi siederà al tavolo di Alessia Marcuzzi stasera per l’ultima puntata di Obbligo o Verità: un mix molto vario, da Nuzzo e Di Biase a Rocco Siffredi, fino a Lorella Boccia ... 🔗dilei.it

Alessia Marcuzzi, a Obbligo o Verità con tailleur e body in pizzo con trasparenze: che sexy! - Alessia Marcuzzi, per la nuova puntata del suo nuovo programma ... dove ha rivestito i panni di co-conduttrice della quinta serata al fianco di Carlo Conti, nelle scorse settimane, è tornata ... 🔗stylosophy.it

Perché Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi si lasciarono e in che rapporti sono oggi - Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi si sono lasciati per incompatibilità caratteriali, ma oggi mantengono un rapporto sereno e collaborativo per il bene della figlia Mia.? ... 🔗tag24.it