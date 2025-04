Alessandro Preziosi | “Non volevo che i miei figli sapessero che ero un attore Li ho amati in modo diverso”

Ne parlano su altre fonti

“Aspettando Re Lear”: il documentario di Alessandro Preziosi arriva al cinema il 5 maggio. - L’artista partenopeo ha ideato e diretto “Aspettando Re Lear”, un’opera innovativa che debutterà al Cinema Farnese di Roma il prossimo 5 maggio. Attore di risonanza nazionale, Alessandro Preziosi ama spaziare fra il teatro, il cinema e la televisione. Un interprete in grado di dare corpo e voce a personaggi complessi, suscitando l’emozione del pubblico. Classe [...] 🔗mondouomo.it

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, tutti gli occhi per la figlia Elena alla Fashion Week di Milano - Personaggi Tv. Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, tutti gli occhi per la figlia Elena alla Fashion Week di Milano. Si accendono i riflettori sui carpet della Settimana della Moda 2025 che sta intrattenendo appassionati e curiosi con sfilate ed altri eventi all’insegna del glamour. Naturalmente, oltre alle proposte delle più note maison di alta moda, c’è grande attesa anche per l’arrivo di vip e celebrities, delle quali si commentano gli outfit e le scelte di stile. 🔗tvzap.it

Alessandro Preziosi, la fidanzata è l’ex di un famoso attore - Alessandro Preziosi dal 2023 è legato alla fidanzata Delfina Delettrez Fendi, erede della maison di moda e designer di gioielli: la nascita della coppia era stata resa nota dai paparazzi che hanno sorpreso i due insieme in dolci effusioni. Alessandro Preziosi, chi è la fidanzata Oggi l’attore sarà ospite della terza puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo. 🔗metropolitanmagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Alessandro Preziosi: «Andrea ed Elena? Li ho amati in modo diverso. Ho sempre dato loro normalità, nonostante ci "rubassero" frammenti di vita» - Quando Caterina Balivo ha annunciato che l'ospite d'onore di oggi, mercoledì 30 maggio, de La Volta Buona sarebbe stato Alessandro Preziosi, le signore presenti in studio ... 🔗msn.com

Alessandro Preziosi e il rapporto con i figli: «Andrea ed Elena? Li ho amati in modo diverso» - Quando Caterina Balivo ha annunciato che l'ospite d'onore di oggi, mercoledì 30 maggio, de La Volta Buona sarebbe stato Alessandro Preziosi, le signore presenti ... 🔗msn.com

Perché Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono lasciati: la verità - Ma perché, poi, Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono lasciati? Una storia d’amore durata ben 7 anni dalla quale è nata anche la loro unica figlia. Ma poi qualcosa si è incrinato e ... 🔗msn.com