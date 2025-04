Alessandro Coatti massacrato per un preciso motivo | perché l’hanno fatto a pezzi

Un incontro online, una trappola organizzata con cura e un'esecuzione brutale: sono questi gli elementi che emergono con chiarezza dalle indagini sulla morte di Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni originario di Alfonsine, trovato morto nei primi giorni di aprile in Colombia, a Santa Marta.Secondo gli inquirenti, Coatti sarebbe stato adescato tramite un profilo falso sulla piattaforma Grindr, per poi cadere vittima di una banda specializzata nel raggirare e rapinare turisti stranieri. L'incontro, in apparenza organizzato per una gita nella zona montuosa di Minca, si è invece trasformato in un'imboscata letale.La droga usata per stordire e il piano della rapinaLa sera del 4 aprile, il 38enne sarebbe salito su un'auto nei pressi dell'albergo dove soggiornava. È in quel momento, secondo gli investigatori, che Coatti sarebbe stato drogato con scopolamina, una sostanza psicoattiva nota per annullare la volontà della vittima mantenendola cosciente.

