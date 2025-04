Alessandro Basciano scatta il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni

Alessandro Basciano scatta il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni. Arriva la sentenza della Cassazione: per il dj scatta il divieto di avvicinamento alla ex compagna Sophie Codegoni.

Grave divieto per Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: le condizioni del Tribunale del Riesame - Il Tribunale del Riesame di Milano ha stabilito un divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano, imponendo una distanza minima di 500 metri dalla sua ex compagna Sophie Codegoni e dalla loro figlia Celine Blue. Inoltre, Basciano non potrà comunicare con la figlia in presenza della madre. Questa decisione segue il ricorso della Procura dopo la precedente scarcerazione del deejay, accusato di stalking. 🔗anticipazionitv.it

Alessandro Basciano, divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni - Divieto di avvicinamento a meno di 500 metri per Alessandro Basciano, nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano, anche se il provvedimento resta sospesa per consentire il ricorso in Cassazione. Qualora il provvedimento dovesse diventare... 🔗milanotoday.it

Alessandro Basciano, divieto di avvicinamento alla ex Sophie Codegoni - Divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ex fidanzata Sophie Codegoni per Alessandro Basciano. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Milano nel procedimento per stalking aperto dalla Procura che aveva presentato appello contro l’ordinanza della gip Anna Magelli che lo scorso 23 novembre aveva scarcerato il dj 35enne 48 ore dopo l’arresto. Il pubblico ministero Antonio Pansa, con l’aggiunta Letizia Mannella, avevano chiesto ai giudici della libertà di disporre i domiciliari per l’ex volto del Grande Fratello Vip all’udienza del 21 gennaio. 🔗lapresse.it

Alessandro Basciano, scatta il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: la decisione del Tribunale del Riesame - Alessandro Basciano, scatta il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: la decisione del Tribunale del Riesame. 🔗isaechia.it

Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni e braccialetto elettronico - Alessandro Basciano dovrà indossare un braccialetto elettronico: per lui un divieto di avvicinamento alla sua ex Sophie Codegoni ... 🔗ultimenotizieflash.com

Alessandro Basciano, confermato il divieto di avvicinarsi e parlare alla ex Sophie Codegoni - Lo ha deciso oggi la Cassazione che ha confermato e reso definitiva la misura cautelare disposta dal Tribunale del Riesame di Milano ... 🔗msn.com