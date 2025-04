Alessandro Basciano la Cassazione conferma il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni

Alessandro Basciano non potrà avvicinarsi all'ex compagna Sophie Codegoni. Lo ha deciso la Cassazione che ha confermato e reso definitiva la misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta dal Tribunale del Riesame di Milano a febbraio. Il dj, 35 anni, è accusato di stalking ai danni. 🔗 Milanotoday.it - Alessandro Basciano, la Cassazione conferma il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni non potrà avvicinarsi all'ex compagna. Lo ha deciso lache hato e reso definitiva la misura cautelare deldidisposta dal Tribunale del Riesame di Milano a febbraio. Il dj, 35 anni, è accusato di stalking ai danni. 🔗 Milanotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Alessandro Basciano in Cassazione contro il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni - Fissata per il prossimo 29 aprile l'udienza in Cassazione per Alessandro Basciano. Il dj ha presentato ricorso contro la misura del divieto di avvicinamento all'ex compagna, Sophie Codegoni, disposta dal Tribunale del Riesame a febbraio. Basciano è accusato di stalking nei confronti della donna... 🔗milanotoday.it

Irpinia, strage del bus: la Cassazione conferma la condanna a Castellucci - Diventa definitiva la condanna a 6 anni per omicidio colposo e disastro colposo nei confronti dell'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Lo hanno deciso i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione nel processo per la strage sull'A16 Napoli-Canosa, avvenuta il 28 luglio 2013, quando un pullman precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nel territorio di Monteforte Irpino, ad Avellino, provocando la morte di 40 persone. 🔗iltempo.it

Guai molto seri per Alessandro Basciano: adesso è indagato anche per rissa, ecco cosa è successo (VIDEO) - Alessandro Basciano ora è indagato anche per rissa: cosa è successo? Per l’ex concorrente del Grande Fratello le cose si mettono davvero male… Come sappiamo, di recente Basciano ha avuto qualche guaio con la giustizia: dopo le denunce dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, il Dj è stato portato nel carcere di San Vittore, dove ha passato due giorni che lui stesso ha definito “48 ore da incubo”. Oggi però i problemi non sono ancora finiti. 🔗donnapop.it

Se ne parla anche su altri siti

Alessandro Basciano, la Cassazione conferma il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni; Per Basciano divieto di avvicinamento alla ex Sophie Codegoni; Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento alla ex Sophie Codegoni: i dettagli del provvedimento; Dieci anni per tentato omicidio al trapper Elia17Baby, la Cassazione conferma la condanna. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Alessandro Basciano, confermato il divieto di avvicinarsi e parlare alla ex Sophie Codegoni - Lo ha deciso oggi la Cassazione che ha confermato e reso definitiva la misura cautelare disposta dal Tribunale del Riesame di Milano ... 🔗msn.com

Alessandro Basciano, divieto di avvicinamento all'ex Sophie Codegoni: «Non potrà parlarle o stare a meno di 500 metri da lei e dovrà indossare il braccialetto elettronico» - Divieto di avvicinamento per il dj Alessandro Basciano, 35 anni, all'ex compagna Sophie Codegoni, 24 anni. Lo ha deciso oggi la Cassazione che ... 🔗msn.com

Alessandro Basciano, la Cassazione conferma il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni - Alessandro Basciano era stato arrestato a novembre scorso e scarcerato dopo 48 ore. La procura aveva impugnato la decisione chiedendo al Riesame di disporre per lui gli arresti domiciliari. Il ... 🔗milanotoday.it