Alessandro Basciano il verdetto definitivo della Cassazione | cosa hanno deciso

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La Corte di Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex concorrente del GF Vip, accusato di stalking verso l'influencer e madre di sua figlia. La misura, già disposta dal Tribunale del Riesame di Milano a febbraio, è ora definitiva. L'inchiesta è seguita dai carabinieri e coordinata dai magistrati Letizia Mannella e Antonio Pansa. L'arresto di novembre e la battaglia giudiziaria. Basciano era stato arrestato a novembre dello scorso anno, ma era stato scarcerato dopo 48 ore.

