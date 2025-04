Alessandro Basciano e l’accusa di stalking a Sophie Codegoni la Cassazione conferma | braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Alessandro Basciano accusa la zia e la mamma di Sophie Codegoni: grave denuncia - Alessandro Basciano ha deciso di parlare pubblicamente dei problemi con Sophie Codegoni, legati alla gestione della loro figlia Celine Blue. L’ex gieffino ha raccontato di non poter vedere la bambina, accusando la sua ex compagna e alcuni familiari. Il suo sfogo è arrivato attraverso alcune Instagram Stories, nelle quali ha denunciato episodi che lo hanno fatto soffrire. Alessandro Basciano e il difficile rapporto con Celine Blue Il DJ ha raccontato di non essere riuscito a vedere sua figlia a causa di un raffreddore, una scusa che secondo lui non sarebbe valida. 🔗anticipazionitv.it

Braccialetto elettronico per Alessandro Basciano e divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: la decisione della Cassazione dopo le accuse di stalking - La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo, almeno per quanto riguarda le misure cautelari, nella vicenda che vede contrapposti Alessandro Basciano, 35 anni, dj e influencer noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, e la sua ex compagna, la modella e influencer Sophie Codegoni, 24 anni. La Suprema Corte ha confermato e reso definitivo il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri e il divieto di comunicazione nei confronti della Codegoni, misura già disposta dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso 28 febbraio. 🔗ilfattoquotidiano.it

