Alessandro Basciano | braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all' ex Sophie Codegoni

Alessandro Basciano, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni - (Adnkronos) – Per Alessandro Basciano la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento (a meno di 500 metri) e il divieto di comunicazione nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni. La decisione conferma l'indicazione del Tribunale del Riesame di Milano, dello scorso 28 febbraio, a cui si era rivolta la Procura dopo che il gip aveva […] L'articolo Alessandro Basciano, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

