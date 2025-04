Alessandro Basciano braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni

Alessandro Basciano la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento (a meno di 500 metri) e il divieto di comunicazione nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni. La decisione conferma l'indicazione del Tribunale del Riesame di Milano, dello scorso 28 febbraio, a cui si era rivolta la Procura dopo che il gip aveva.

