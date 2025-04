Alessandro Basciano braccialetto elettronico divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni | la decisione

Alessandro Basciano: il braccialetto elettronico e la misura restrittivaLa Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva una misura cautelare nei confronti di Alessandro Basciano, vietandogli l'avvicinamento alla sua ex compagna Sophie Codegoni. La vicenda giudiziaria, partita da un'indagine per presunti atti persecutori, è coordinata dalla Procura di Milano con i magistrati Letizia Mannella e Antonio Pansa. Il Tribunale del Riesame aveva già emesso il provvedimento lo scorso 28 febbraio, in risposta alla richiesta avanzata dalla Procura dopo che Basciano era stato inizialmente arrestato e poi liberato dal gip nel giro di due giorni. Adesso dovrà portare un braccialetto elettronico; se dovesse rifiutare di indossarlo scatteranno gli arresti domiciliari.Basciano e Sophie Codegoni: l'origine dell'inchiesta e il ricorso in CassazioneTutto ha avuto inizio nel novembre 2024, quando Alessandro Basciano è stato fermato in seguito alla denuncia di Sophie Codegoni per minacce e stalking. 🔗 Tvpertutti.it - Alessandro Basciano braccialetto elettronico, divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: la decisione : ile la misura restrittivaLa Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva una misura cautelare nei confronti di, vietandogli l'alla sua ex compagna. La vicenda giudiziaria, partita da un'indagine per presunti atti persecutori, è coordinata dalla Procura di Milano con i magistrati Letizia Mannella e Antonio Pansa. Il Tribunale del Riesame aveva già emesso il provvedimento lo scorso 28 febbraio, in risposta alla richiesta avanzata dalla Procura dopo cheera stato inizialmente arrestato e poi liberato dal gip nel giro di due giorni. Adesso dovrà portare un; se dovesse rifiutare di indossarlo scatteranno gli arresti domiciliari.: l'origine dell'inchiesta e il ricorso in CassazioneTutto ha avuto inizio nel novembre 2024, quandoè stato fermato in seguito alla denuncia diper minacce e stalking. 🔗 Tvpertutti.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggredì l'avvocata della propria ex. Scattano divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico - OSIMO – Il Commissariato di Osimo comunica che è stata data esecuzione alle ordinanze di applicazione delle misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Ancona, con le quali è stato disposto il divieto di avvicinamento, con tanto di applicazione del braccialetto elettronico, a carico di un... 🔗anconatoday.it

Migranti, nuovo decreto Albania: centri trasformati in Cpr. E spunta l’ipotesi braccialetto elettronico - Roma, 10 febbraio 2025 – Da strutture per ospitare i migranti caricati dai pattugliatori della Marina nelle acque internazionali del Mediterraneo, in attesa delle procedure di frontiera accelerate, i due centri albanesi di Shengjin e Gjader potrebbero diventare centri per gli irregolari già presenti in Italia e su cui pende un decreto di espulsione. L’ipotesi di trasformare i due centri albanesi in Cpr, cioè centri per i rimpatri, sarebbe all’esame del governo, secondo quanto scrivono diversi quotidiani. 🔗quotidiano.net

Braccialetto elettronico e irregolari in Albania, ecco il piano anti clandestini del governo - Le anticipazioni sul decreto per aggirare le sentenze sui rimpatri accelerati e anticipare le norme Ue che dovrebbero entrare in vigore nel 2026 🔗ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Alessandro Basciano, confermato il divieto di avvicinarsi e parlare alla ex Sophie Codegoni; Alessandro Basciano non si potrà avvicinare a Sophie Codegoni: la decisione della Cassazione. Braccialetto elettronico per il dj accusato di stalking; Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: avrà il braccialetto elettronico; Milano: per Basciano divieto di avvicinamento all’ex Codegoni e braccialetto elettronico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Alessandro Basciano, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all'ex Sophie Codegoni: «Non potrà parlarle o starle a meno di 500 metri» - Divieto di avvicinamento per il dj Alessandro Basciano, 35 anni, all'ex compagna ed influencer Sophie Codegoni, 24 anni. Lo ha deciso mercoledì, 30 aprile 2025, la Cassazione che ... 🔗msn.com

Alessandro Basciano och det elektroniska armbandet: kassationsdomstolens beslut - Alessandro Basciano, noto deejay ligure e ex concorrente del Grande Fratello Vip, si trova attualmente al centro di una controversia legale che ha portato alla sua condanna a indossare un braccialetto ... 🔗notizie.it

Alessandro Basciano, divieto di avvicinamento all'ex Sophie Codegoni: «Non potrà parlarle o stare a meno di 500 metri da lei e dovrà indossare il braccialetto elettronico» - Divieto di avvicinamento per il dj Alessandro Basciano, 35 anni, all'ex compagna Sophie Codegoni, 24 anni. Lo ha deciso oggi la Cassazione che ... 🔗msn.com