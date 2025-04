Alcott Space | il progetto creativo al via con Gianpiero D’Alessandro ospite del Pop Up Store Alcott a Comicon Napoli 2025

Alcott lancia il progetto creativo Alcott Space, nato con l’obiettivo di rafforzare e innovare l’identità del brand attraverso una serie di collaborazioni con artisti, designer e creativi provenienti da diversi ambiti culturali. A dare il via al progetto, Gianpiero D’Alessandro, artista. 🔗 Napolitoday.it - Alcott Space: il progetto creativo al via con Gianpiero D’Alessandro, ospite del Pop Up Store Alcott a Comicon Napoli 2025 lancia il, nato con l’obiettivo di rafforzare e innovare l’identità del brand attraverso una serie di collaborazioni con artisti, designer e creativi provenienti da diversi ambiti culturali. A dare il via al, artista. 🔗 Napolitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gianpiero D’Alessandro per il progetto Alcott Space - Alcott Space è il nome del nuovo progetto creativo di Alcott, nato con l’obiettivo di rafforzare e innovare l’identità del brand attraverso una serie di collaborazioni uniche con artisti, designer e creativi provenienti da diversi ambiti culturali. La prima collaborazione nata da questo progetto artistico è quella con Gianpiero D’Alessandro, importante artista poliedrico di fama internazionale – con una capsule collection in edizione limitata dedicata a tre luoghi simbolo italiani: l’isola di Capri, Roma e Milano. 🔗lopinionista.it

Arredi urbani e murales realizzati dagli studenti: a Bari il progetto 'Design my city space' - Elementi di arredo e decoro urbano progettati dagli studenti e da installare in alcune aree di Bari. E' l'obiettivo del progetto 'Design my city space - La città che Ci piace", il cui protocollo è stato firmato in Comune dall’assessore cittadino alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, i... 🔗baritoday.it

A Bari il progetto 'Design my space': studenti protagonisti della riqualificazione urbana - Questo pomeriggio la Giunta di Bari ha approvato lo schema di protocollo tra il Comune, Formedil Bari, Formedil Nazionale, Senaf, gli istituti Panetti-Pitagora, Euclide Caracciolo e il Liceo Artistico De Nittis Pascali avente ad oggetto il progetto 'Design my space - La città che ci piace'. Il... 🔗baritoday.it

Cosa riportano altre fonti

Alcott Space: il progetto creativo al via con Gianpiero D’Alessandro, ospite del Pop Up Store Alcott a Comicon Napoli 2025; ALCOTT SPACE: ARTE E MODA SI INCONTRANO ALLA DESIGN WEEK CON L’ARTISTA GIANPIERO D’ALESSANDRO; Comicon Swap: arriva il servizio di secondary ticketing di COMICON; #FashionWeLove: tutte le news di moda di aprile 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Alcott Space al Comicon 2025: ospite speciale l’artista Gianpiero D’Alessandro - Alcott lancia il progetto creativo Alcott Space, nato con l’obiettivo di rafforzare e innovare l’identità del brand attraverso una serie di collaborazioni ... 🔗ilmattino.it

Gianpiero D’Alessandro ospite al Pop Up Store Alcott a COMICON Napoli 2025 - Alcott lancia il progetto creativo Alcott Space, nato con l’obiettivo di rafforzare e innovare l’identità del brand attraverso una serie di collaborazioni con ... 🔗2anews.it

Alcott Space e Gianpiero D’Alessandro: una capsule collection tra arte e moda - Alcott inaugura un nuovo capitolo della sua storia con il lancio di Alcott Space, un progetto creativo pensato per ridefinire e rafforzare l’identità del brand attraverso collaborazioni d ... 🔗fashiontimes.it