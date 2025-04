Alcolismo sono 8 milioni gli italiani a rischio

sono stati circa 8 milioni gli italiani di età superiore a 11 anni che hanno bevuto quantità di alcol tali da esporre la propria salute a rischio. Quattro milioni e 130 mila persone hanno bevuto per ubriacarsi, anche più bevande alcoliche (binge drinking), 780 mila sono stati i consumatori di alcol che hanno provocato un danno alla propria salute e, quindi, in necessità di trattamento, di questi solo 64.856 sono stati intercettati e curati dal SSN. Per l’Italia rimane molto distante il raggiungimento degli Obiettivi di Salute Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU per la riduzione dell’impatto dell’uso di alcol nella popolazione.È quanto riferisce l’Osservatorio Nazionale Alcol dell’ISS che attraverso il SISMA (Sistema di Monitoraggio Alcol), la rielaborazione dei dati Multiscopo e quelli del Ministero della Salute, ha appena presentato il rapporto annuale di monitoraggio epidemiologico in occasione dell’Alcohol Prevention Day 2025 (APD). 🔗 Romadailynews.it - Alcolismo, sono 8 milioni gli italiani a rischio Nel 2023,stati circa 8glidi età superiore a 11 anni che hanno bevuto quantità di alcol tali da esporre la propria salute a. Quattroe 130 mila persone hanno bevuto per ubriacarsi, anche più bevande alcoliche (binge drinking), 780 milastati i consumatori di alcol che hanno provocato un danno alla propria salute e, quindi, in necessità di trattamento, di questi solo 64.856stati intercettati e curati dal SSN. Per l’Italia rimane molto distante il raggiungimento degli Obiettivi di Salute Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU per la riduzione dell’impatto dell’uso di alcol nella popolazione.È quanto riferisce l’Osservatorio Nazionale Alcol dell’ISS che attraverso il SISMA (Sistema di Monitoraggio Alcol), la rielaborazione dei dati Multiscopo e quelli del Ministero della Salute, ha appena presentato il rapporto annuale di monitoraggio epidemiologico in occasione dell’Alcohol Prevention Day 2025 (APD). 🔗 Romadailynews.it

