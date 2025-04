Alberto Costa Juve il terzino lascia subito Torino? Alcuni club hanno mostrato interesse | le ultimissime sul futuro del bianconero

Alberto Costa Juve, il terzino lascia subito Torino? Tutti gli aggiornamenti sul futuro del giocatore bianconeroIl terzino della Juve Alberto Costa potrebbe lasciare subito Torino. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Alcuni club avrebbero mostrato interesse nel calciatore arrivato a gennaio che ha avuto pochissimo spazio con i bianconeri. Ci sarebbero club stranieri sul terzino che potrebbe salutare in prestito la Juve che ci ha puntato e che ci crede per il futuro.PAROLE – «Alcuni club stranieri hanno mostrato interesse per il terzino della Juventus Alberto Costa per un prestito».

Alberto Costa via dalla Juve? L’idea del club bianconero per la prossima stagione: novità sul futuro del terzino portoghese. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Alberto Costa via dalla Juve? L’idea del club bianconero in vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti Solo 3 presenze in Serie A ed una in Coppa Italia, tutte da subentrato. È il magro bottino di Alberto Costa da quando è arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio. Come riferito da Record, il club bianconero starebbe valutando il prestito del portoghese per la prossima stagione. 🔗juventusnews24.com

Alberto Costa Juve, ancora 0 minuti per il nuovo arrivato. Thiago Motta rivela: «Ha fame e vuole dimostrare il suo valore. Ecco come lo sto vedendo in allenamento» - di Redazione JuventusNews24Alberto Costa Juve, il difensore portoghese non ha ancora esordito con i bianconeri. Ecco il punto di vista di Thiago Motta Thiago Motta si è soffermato sul mancato impiego di Alberto Costa nella conferenza stampa pre Cagliari Juve. Di seguito, il tecnico bianconero chiarisce la situazione relativa al terzino destro arrivato a gennaio. ALBERTO COSTA – «Molto bene da quando è arrivato. 🔗juventusnews24.com

Alberto Costa Juve, l’acquisto di gennaio riappare sui social in vista della sfida contro l’Inter: i tifosi bianconeri si chiedono questo – FOTO - di Redazione JuventusNews24Alberto Costa Juve: la FOTO e il messaggio pubblicato dal club bianconero in vista della sfida contro l’Inter Ancora non è arrivato l’esordio per Alberto Costa, il primo acquisto della Juve nel calciomercato di gennaio. Il terzino è stato un investimento importante anche se, fino a questo momento, Thiago Motta non ci ha ancora puntato. I tifosi si domandano nei commenti della foto pubblicata su Instagram quando potrà essere il momento del difensore. 🔗juventusnews24.com

