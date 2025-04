Albertini | Coppa Italia? Bella ma il Milan deve puntare a ben altro

Serie C. La favola Giana sempre più bella. Ora tutti sognano la Coppa Italia - La piccola, grande Giana, ne ha combinata un’altra delle sue. Finale di Coppa Italia di Serie C, centrata: mai successo nella storia di una società nata nel 1909 e che per più di un secolo non era mai andata nemmeno oltre l’Eccellenza, intesa come categoria. Eccellenza lombarda, invece, dal 2011 a oggi. Con qualche dolorosa ma rigenerante pausa: Promozione-Eccellenza-Serie D a far rima con tre campionati vinti di fila, poi il professionismo che tremare le gambe fa, ma non a Gorgonzola, dal 2014 al 2022. 🔗sport.quotidiano.net

Albertini: «Al Milan la Coppa Italia non basta. Conferma Conceicao? La mia idea è questa, su Leao e Maignan…» - Le parole di Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, sulla difficile stagione del club rossonero. Tutti i dettagli in merito Demetrio Albertini ha parlato a la Gazzetta dello Sport della stagione del Milan. GIUDIZIO STAGIONE MILAN – «Un’eventuale vittoria della Coppa Italia farebbe felici noi tifosi, i giocatori e la dirigenza, ma se sei in questo club, non puoi essere […] 🔗calcionews24.com

Joao Felix: “Il Milan salva la stagione con Coppa Italia e 4° posto”. Boban gli dà una bella ripassata - L'ex calciatore croato trasecola in tv quando sente parlare il portoghese dopo l'eliminazione dei rossoneri dalla Champions: "Al Milan non salvi la stagione così. La Supercoppa vinta? Ridicola".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Albertini: "Il Milan non può giocare solo per la Coppa Italia, con due trofei non puoi essere soddisfatto" - Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. SI ASPETTAVA IL 3-0 NEL DERBY - `No, ma me la auguravo.. 🔗msn.com

L'EX MILAN - Albertini: "Sogno la Coppa Italia per i rossoneri, battere il Bologna sarebbe bellissimo" - Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Un'eventuale vittoria della Coppa Italia farebbe felici noi tifosi, i giocatori e la dirigenza, ... 🔗napolimagazine.com