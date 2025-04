Albertini | Al Milan la Coppa Italia non basta Conferma Conceicao? La mia idea è questa su Leao e Maignan…

Albertini, ex centrocampista del Milan, sulla difficile stagione del club rossonero. Tutti i dettagli in merito Demetrio Albertini ha parlato a la Gazzetta dello Sport della stagione del Milan. GIUDIZIO STAGIONE Milan – «Un’eventuale vittoria della Coppa Italia farebbe felici noi tifosi, i giocatori e la dirigenza, ma se sei in questo club, non puoi essere . 🔗 Calcionews24.com - Albertini: «Al Milan la Coppa Italia non basta. Conferma Conceicao? La mia idea è questa, su Leao e Maignan…» Le parole di Demetrio, ex centrocampista del, sulla difficile stagione del club rossonero. Tutti i dettagli in merito Demetrioha parlato a la Gazzetta dello Sport della stagione del. GIUDIZIO STAGIONE– «Un’eventuale vittoria dellafarebbe felici noi tifosi, i giocatori e la dirigenza, ma se sei in questo club, non puoi essere . 🔗 Calcionews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Inter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi - di RedazioneInter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport al termine di Bologna Inter, Simone Inzaghi conferma l’assenza di 3 calciatori nerazzurri per la gara di mercoledì contro il Milan in Coppa Italia, a causa di alcuni infortuni. MEGLIO GIOCARE OGNI 3 GIORNI CON LA POSSIBILITA’ DI TORNARE SUBITO IN CAMPO? COME STANNO GLI INFORTUNATI? – «Bisogna accettarla. 🔗internews24.com

Coppa Italia Primavera – Milan-Cagliari 0-3: crolla il Diavolo | LIVE News - L'attesa è finita, è tempo Finale di Coppa Italia Primavera. Segui con noi il LIVE testuale di Milan-Cagliari 🔗pianetamilan.it

Coppa Italia, il Milan cerca di scappare, ma l’Inter lo raggiunge: è 1-1 a San Siro - Cala il sipario sull'andata della 2° semifinale di Coppa Italia. Abraham porta avanti il Milan, ma poco dopo arriva il pari dei nerazzurri. Tra 3 settimane il ritorno L'articolo Coppa Italia, il Milan cerca di scappare, ma l’Inter lo raggiunge: è 1-1 a San Siro proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Albertini: Milan, la Coppa Italia non basta. Leao? Bello, ma non sai mai che Rafa giocherà...; Albertini sul Milan: Non mi aspettavo il 3-0 nel derby di Coppa Italia; L'EX MILAN - Albertini: Sogno la Coppa Italia per i rossoneri, battere il Bologna sarebbe bellissimo; Milan, Albertini: “Il Bologna sarà tosto. Su Maignan, Theo e Conceicao …”. 🔗Cosa riportano altre fonti

L'EX MILAN - Albertini: "Sogno la Coppa Italia per i rossoneri, battere il Bologna sarebbe bellissimo" - Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Un'eventuale vittoria della Coppa Italia farebbe felici noi tifosi, i giocatori e la dirigenza, ... 🔗napolimagazine.com

Albertini: “Inter un po’ sulle gambe. Il Milan aveva una freschezza atletica migliore” - Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Demetrio Albertini è tornato sulla vittoria del Milan contro l'Inter Gianni Pampinella Redattore 26 aprile - 22:00 Intervenuto a Radio Deejay d ... 🔗informazione.it

L'EX MILAN - Albertini: "Leao? Bellissimo giocatore, ma non sai mai che giocatore va in campo" - Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, si è soffermato su Rafa Leao nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Raccontiamo sempre gli stessi pregi e gli stessi difetti. È un bellis ... 🔗napolimagazine.com