Albero centenario crolla su due auto in sosta | tragedia sfiorata

Albero all'apparenza sano, a cui era stata fatta sempre regolare manutenzione, è crollato improvvisamente nella tarda mattinata di ieri, 29 aprile, a pochi passi da piazza Giorgione, nel cuore di Castelfranco Veneto.Il crollo è avvenuto in un giorno di mercato, quando il centro storico è. 🔗 Trevisotoday.it - Albero centenario crolla su due auto in sosta: tragedia sfiorata Unall'apparenza sano, a cui era stata fatta sempre regolare manutenzione, èto improvvisamente nella tarda mattinata di ieri, 29 aprile, a pochi passi da piazza Giorgione, nel cuore di Castelfranco Veneto.Il crollo è avvenuto in un giorno di mercato, quando il centro storico è. 🔗 Trevisotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Albero crolla su due auto parcheggiate - Due auto danneggiate e un albero finito sulle vetture parcheggiate. Una pianta è caduta su due veicoli parcheggiati a Milano, in via Vincenzo da Seregno, zona Parco Nord. A bordo dei mezzi, secondo quanto appreso da MilanoToday, non c'era nessuno. La chiamata con la richiesta di intervento è... 🔗milanotoday.it

Crolla la canonica di Savigno, estratti due feriti. Ricerche coi cani molecolari tra le macerie - Valsamoggia, 13 febbraio 2025 – “Un boato fortissimo, credevo fosse un incidente”, così Sandro Piccinini, un vicino della chiesa di San Biagio a Savigno, nel comune di Valsamoggia. Poco dopo le 15 la canonica è crollata, probabilmente a causa dell’esplosione di una bombola del gas. Due i feriti accertati, uno con lesioni da bruciature e un altro con lievi escoriazioni, mentre altre quattro persone presenti nell’edificio sono illese. 🔗ilrestodelcarlino.it

Crolla ascensore alla metro Termini: uomo precipita per due piani - Grave incidente alla stazione Termini di Roma nel pomeriggio di oggi, dove un uomo è precipitato per due piani all’interno di un ascensore. L’episodio è avvenuto nei pressi del binario 1, nell’area che collega i livelli 0 e -2 della stazione ferroviaria. L’intervento dei soccorsi Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che stanno lavorando per recuperare l’uomo e trasportarlo all’ospedale Umberto I per ricevere le cure necessarie. 🔗thesocialpost.it

Su questo argomento da altre fonti

Albero centenario crolla su due auto in sosta: tragedia sfiorata; Paura a Scandicci: gigantesco albero cade nel giardino pubblico \ FOTO e VIDEO; Paura a Scandicci, crolla in strada un pino secolare. Colpiti anche due quadri elettrici; Crolla pino secolare a Scandicci: danni ad auto e tetti, disagi a illuminazione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maltempo, albero crolla su uno scuolabus nel Fiorentino - Un albero è caduto su uno scuolabus nel comune ... La pianta ad alto fusto che è crollata ha investito lo scuolabus sul davanti, danneggiando il parabrezza anteriore. Per gli occupanti, si ... 🔗msn.com